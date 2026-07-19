Équipe de France - «Tout le monde l’a adoré» : Le chouchou du vestiaire pendant la Coupe du Monde est révélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que de grandes attentes avaient été placées en elle, l’équipe de France a vu son parcours sur cette Coupe du Monde 2026 s’arrêter brutalement en demi-finale. A l’issue du tournoi, le journaliste Romain Molina a fait le bilan de l’ambiance dans le groupe des Bleus, révélant au passage que Maxence Lacroix avait été très apprécié en interne.

L’équipe de France n’aura pas atteint son objectif final. Après un début de mondial très intéressant, les Bleus ont été brutalement éliminés par l’Espagne en demi-finale de cette Coupe du Monde 2026. Alors que les partenaires de Kylian Mbappé ont également souffert lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre ce samedi soir (4-6), certains comportements ont fait parler d’eux en interne… Mais comme l’a révélé le journaliste Romain Molina, d’autres joueurs ont à l’inverse marqué des points au sein du vestiaire.

« Lacroix, tout le monde l'a adoré, le staff et les joueurs ont été surpris de son niveau » « Upamecano ça été un patron, très régulier. Rabiot toujours régulier, très professionnel, va vers les autres. Saliba, si Upamecano mérite les honneurs, lui aussi, surtout vu sa blessure. Lacroix, tout le monde l'a adoré, le staff et les joueurs ont été surpris de son niveau. Mateta, toujours positif, beaucoup pensent qu'il aurait mérité plus de temps de jeu. Le journal L'Équipe l'avait écrit, beaucoup ont été surpris de son niveau technique. Il méritait d'être là. Digne est apprécié de tous. Il vient pour être remplaçant et termine titulaire », a ainsi révélé le journaliste sur YouTube.