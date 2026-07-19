Equipe de France - Départ de Didier Deschamps : On connait déjà la date de l'annonce de Zidane ?

Axel Cornic

Ce samedi soir, Didier Deschamps a officiellement dirigé son dernier match à la tête de l'équipe de France, avec la défaite face à l'Angleterre dans la petite finale de cette Coupe du monde 2026 (4-6). Il quittera le poste de sélectionneur et c'est Zinedine Zidane qui, sauf énorme catastrophe, devrait le remplacer.

Une immense page de l'histoire du football français se tourne. Arrivé en 2012, Didier Deschamps a marqué l'équipe de France, avec notamment un titre de Champion du monde remporté en 2018. Mais il va désormais devoir passer le flambeau et on connait déjà le nom de son successeur.

Zinedine Zidane arrive Si rien n'est encore officiel, c'est en effet Zinedine Zidane qui devrait remplacer Deschamps à la tête de l'équipe de France. L'ancien du Real Madrid attend cette occasion depuis plusieurs années déjà et tout semble déjà être prêt, même si le président Philippe Diallo a pour le moment refusé d'annoncer quoi que ce soit. Mais l'attente est presque finie, puisque Le Parisien laisse entendre que la FFF préparerait sa grande annonce pour le courant de la semaine prochaine, soit celle suivant la fin de la Coupe du monde 2026. Il faudra toutefois attendre le 25 septembre et le déplacement en Turquie, pour assister à son premier match.