Equipe de France - Départ de Didier Deschamps : On connait déjà la date de l'annonce de Zidane ?

Ce samedi soir, Didier Deschamps a officiellement dirigé son dernier match à la tête de l'équipe de France, avec la défaite face à l'Angleterre dans la petite finale de cette Coupe du monde 2026 (4-6). Il quittera le poste de sélectionneur et c'est Zinedine Zidane qui, sauf énorme catastrophe, devrait le remplacer.
Une immense page de l'histoire du football français se tourne. Arrivé en 2012, Didier Deschamps a marqué l'équipe de France, avec notamment un titre de Champion du monde remporté en 2018. Mais il va désormais devoir passer le flambeau et on connait déjà le nom de son successeur.
Zinedine Zidane arrive
Si rien n'est encore officiel, c'est en effet Zinedine Zidane qui devrait remplacer Deschamps à la tête de l'équipe de France. L'ancien du Real Madrid attend cette occasion depuis plusieurs années déjà et tout semble déjà être prêt, même si le président Philippe Diallo a pour le moment refusé d'annoncer quoi que ce soit. Mais l'attente est presque finie, puisque Le Parisien laisse entendre que la FFF préparerait sa grande annonce pour le courant de la semaine prochaine, soit celle suivant la fin de la Coupe du monde 2026. Il faudra toutefois attendre le 25 septembre et le déplacement en Turquie, pour assister à son premier match.
« Comment tu construis un collectif avec Mbappé ? »
Mais alors que tout le monde l'attend, certains ont déjà alerté Zinedine Zidane sur les problèmes qu'il devra régler une fois sélectionneur de l'équipe de France. Et l'un d'eux se nomme Kylian Mbappé. « Lui, il fonctionne individuellement, c'est le leader de cette équipe et Zidane s'appuiera sur lui. Il est le capitaine, il peut marquer à tous les matchs puisqu'il a un talent hors norme. Mais on va encore une fois se poser la question et c'est souvent le cas avec lui : comment tu construis un collectif avec Mbappé ? » a souligné Daniel Riolo, sur RMC. « On a vu qu'à quatre, ça ne va pas coller. Donc il va falloir construire un milieu de terrain, une attaque, sachant que tu as Dembélé qui en club ne joue pas sur le côté et il n'est plus un joueur de couloir maintenant. Il va falloir réfléchir à ça et par qui Mbappé sera entouré, comment l'équipe évoluera ».