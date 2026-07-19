Equipe de France - Deschamps s'en va : Pascal Praud est sous le choc

Axel Cornic

La petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Angleterre (4-6), a été le dernier match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Les hommages sont nombreux pour celui qui restera comme l'un des plus grands sélectionneurs de l'histoire du football tricolore et certains, sont assez particuliers.

Une page s'est tournée. Même si le résultat n'était pas celui espéré, les supporters français ont fait leurs adieux à Didier Deschamps. Après quatorze années, il quitte son poste de sélectionneur avec un bilan plutôt positif, même si certains diront qu'il aurait pu remporter plus de titres.

La FFF rend hommage à Didier Deschamps Via les réseaux sociaux, la Fédération française de football a évidemment salué Deschamps, par le biais de son président. « Pendant 14 ans, Didier Deschamps a façonné les Bleus avec exigence, humilité et une culture de la victoire qui resteront une référence » a écrit Philippe Diallo, sur X. « Il a accompagné l’éclosion de nombreux internationaux, fédéré plusieurs générations autour de valeurs fortes, et contribué à renforcer le lien unique entre les Français et leur équipe nationale. Au-delà de ce palmarès exceptionnel, Didier laisse un héritage immense : celui d’une équipe de France durablement installée parmi les plus grandes nations du football mondial ».