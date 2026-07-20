Zidane arrive en équipe de France : Mbappé a tout fait pour l'esquiver !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane semble être plus proche que jamais du banc de touche de l’équipe de France. Avec le départ de Didier Deschamps annoncé dès l’hiver 2025, Zizou a eu le temps de pouvoir se préparer au mieux pour son prochain challenge avec les Bleus. Dans l’optique de ne pas contrecarrer les préparatifs imaginés par Deschamps pour la Coupe du monde 2026, Mbappé aurait pris une grande décision.

L’équipe de France ne sera plus la même à la rentrée. Pour la première fois en quatorze ans, un autre sélectionneur va accueillir les joueurs convoqués pour la trêve internationale au château de Clairefontaine. D’un champion du monde à un autre, Didier Deschamps cède sa place à Zinedine Zidane. L’officialisation de la nomination de Zizou approche et devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Kylian Mbappé et Zinedine Zidane, une relation de longue date Kylian Mbappé va donc évoluer sous les ordres d’une de ses idoles de jeunesse avec Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane était celui qui l’avait accueilli pour un séjour à l’académie du Real Madrid en décembre 2012. Il était également celui qui a participé à sa présentation au Santiago Bernabeu en juillet 2024 comme recrue star du Real Madrid. Les deux hommes disposent d’une relation étroite à en croire les informations de L’Equipe. Une proximité instaurée il y a quelques années de cela déjà.