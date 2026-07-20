Zidane arrive en équipe de France : Mbappé a tout fait pour l'esquiver !

Zinedine Zidane semble être plus proche que jamais du banc de touche de l’équipe de France. Avec le départ de Didier Deschamps annoncé dès l’hiver 2025, Zizou a eu le temps de pouvoir se préparer au mieux pour son prochain challenge avec les Bleus. Dans l’optique de ne pas contrecarrer les préparatifs imaginés par Deschamps pour la Coupe du monde 2026, Mbappé aurait pris une grande décision.
L’équipe de France ne sera plus la même à la rentrée. Pour la première fois en quatorze ans, un autre sélectionneur va accueillir les joueurs convoqués pour la trêve internationale au château de Clairefontaine. D’un champion du monde à un autre, Didier Deschamps cède sa place à Zinedine Zidane. L’officialisation de la nomination de Zizou approche et devrait avoir lieu dans les prochains jours.
Kylian Mbappé et Zinedine Zidane, une relation de longue date
Kylian Mbappé va donc évoluer sous les ordres d’une de ses idoles de jeunesse avec Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane était celui qui l’avait accueilli pour un séjour à l’académie du Real Madrid en décembre 2012. Il était également celui qui a participé à sa présentation au Santiago Bernabeu en juillet 2024 comme recrue star du Real Madrid. Les deux hommes disposent d’une relation étroite à en croire les informations de L’Equipe. Une proximité instaurée il y a quelques années de cela déjà.
Mbappé aurait fait en sorte d’éviter Zidane
Néanmoins, Kylian Mbappé aurait fait en sorte de dissimuler sa connaissance de l’information concernant la succession de Didier Deschamps dont il dispose depuis plusieurs mois. Afin de ne pas « polluer » la préparation à la Coupe du monde 2026, la Last Dance de Deschamps, en s’affichant avec Zinedine Zidane dans la presse par des photos volées, l’attaquant du Real Madrid aurait fait en sorte d’éviter de le croiser afin de ne pas se retrouver photographié. Zidane aurait tenté de le joindre et chaque discussion ne s’éternisait pas pour ne rien faire fuiter dans la presse et les tabloïds. DD a eu la possibilité de vivre sa dernière aventure avec les Bleus, sans que du bruit autour de Mbappé et Zidane soit fait dans les médias.