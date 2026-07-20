Equipe de France : Un problème déjà annoncé avec Zinedine Zidane, le gouvernement Macron prêt à intervenir ?

Axel Cornic

Après quatorze années, Didier Deschamps va quitter le poste de sélectionneur de l'équipe de France et laisser sa place à Zinedine Zidane, dont la nomination devrait être annoncée dans les prochains jours. Mais un premier problème est déjà annoncé avec son futur salaire, qui pourrait être plafonné par une future loi sur le sport professionnel.

Attendu depuis plusieurs années déjà, Zinedine Zidane devrait bientôt devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Mais sa nomination fait déjà parler, puisque plusieurs sources comme L'Equipe ont pointé du doigt un problème concernant son salaire, qui dépasserait le plafond installé par une nouvelle loi régissant le sport professionnel.

« J'ai entendu beaucoup de choses et beaucoup de choses fausses en ce moment » Invité sur RTL ce lundi matin, la ministre des Sports a été questionné sur ce sujet épineux. « Quand on est sur des postes comme ça de sélections nationales, partout dans le monde, ce sont des postes qui coutent un peu d'argent. J'ai entendu beaucoup de choses et beaucoup de choses fausses en ce moment » a expliqué Marina Ferrari. « Il y a un texte qui va être définitivement adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale et demain au Sénat sur la proposition de loi sur le sport professionnel. Dans ce texte a été introduit la question de plafonnement des rémunérations sur lesquelles je me suis exprimée en contre ».