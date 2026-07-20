Première révélation sur la méthode Zidane en équipe de France : «C'est un peu tordu»

Axel Cornic

La petite finale de la Coupe du monde 2026 perdue contre l'Angleterre (4-6), a été le dernier match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Tout le monde a déjà les yeux tournés vers la suite avec Zinedine Zidane, mais certains assurent que les méthodes du nouveau sélectionneur ne devraient pas vraiment changer.

Considéré justement comme l'une des figures les plus importantes du football français, Didier Deschamps ne laisse pas que des bons souvenirs. Depuis son arrivée en 2012, ses choix à la tête de l'équipe de France ont souvent été critiqués et cela ne concerne pas seulement le terrain de football.

« Attention à Zidane, qui n'a pas beaucoup de relais dans les médias » Dans l'After Foot du ce dimanche soir, Daniel Riolo rappelle en effet le comportement que Didier Deschamps a pu avoir avec la presse, au cours de ses quatorze années de mandat. « Je ne vais pas refaire l'histoire de Deschamps et Raphael Raymond (ancien de L'Equipe devenu responsable média à la FFF). Il considère que le journaliste doit devenir un ami avec qui tu crées un lien. Eux ça a été l'extrême, puisqu'il lui a donné un travail. Et attention à Zidane, qui n'a pas beaucoup de relais dans les médias, mais qui en a un ou et qui risque d'adopter un peu le même schéma » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC, persuadé que la situation ne va pas changer avec Zinedine Zidane.