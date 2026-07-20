Kylian Mbappé victime de la lourdeur de Rayan Cherki pendant la Coupe du Monde ? «Il a commencé à l’appeler Mobutu ouvertement»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de capitaine de l'équipe de France et de véritable leader offensif, Kylian Mbappé fait l'objet d'un surnom peu flatteur et qui a d'ailleurs été repris par le vestiaire des Bleus durant cette Coupe du Monde 2026 : Mobutu. D'ailleurs, il semblerait que Rayan Cherki ait clairement abusé de cette formule et se soit montré un peu lourd avec Mbappé...

À l'image de sa prestation totalement ratée dans la petite finale contre l'Angleterre et de ses prises de bec avec Didier Deschamps, Rayan Cherki n'aura pas marqué les esprits durant cette Coupe du Monde 2026. Et il semblerait, bien au contraire, que l'attaquant de l'équipe de France ait même fait preuve d'une attitude assez lourde en interne... Le blogueur Aqababe a fait quelques révélations croustillantes sur le comportement de Cherki tout au long de ce Mondial, et il balance sur l'attaquant de Manchester City.

Certains joueurs agacés par Cherki ? « Son humour de gamin et sa prise de confiance sur la durée dans un groupe fermé auraient agacé certains joueurs adultes et pères de famille, qui avaient l’impression d’avoir un gamin avec eux. Le staff aurait également voulu plus de sérieux et une détermination totale au fur et à mesure que la compétition avançait », a révélé Aqababe via son compte X, et le blogueur poursuit avec une anecdote bien précise qui concerne notamment Kylian Mbappé et le drôle de surnom qui lui est attribué depuis plusieurs mois : Mobutu (en référence à l'ancien dictateur de la République démocratique du Congo). Rayan Cherki s'en serait donné à coeur joie avec cette blague dans le vestiaire de l'équipe de France.