Deschamps remplacé par Zidane : Retour sur l’interview qui a provoqué un malaise en équipe de France

C’est certes un secret de polichinelle depuis de longues semaines désormais au vu du rapprochement en coulisses entre Philippe Diallo et Zinedine Zidane, mais le Ballon d’or 98 va reprendre le flambeau de l’équipe de France pour la rentrée des Bleus en septembre. Didier Deschamps s’en va après 14 années de service, mais aussi au terme de derniers mois de crispation avec le président de la FFF : Philippe Diallo notamment à cause de la gestion de son remplacement.
L’aventure de l’équipe de France aux Etats-Unis pour cette Coupe du monde 2026 s’est soldée par une élimination de la demi-finale du Mondial face à l’Espagne mardi dernier (0-2). La Roja est allée décrocher la deuxième étoile de son histoire dimanche au MetLife Stadium contre l’Argentine (1-0). Une compétition qui faisait office de dernière danse pour Didier Deschamps dans son poste de sélectionneur de l’équipe de France qu’il occupait depuis 2012. Et une certaine crispation était présente entre les Bleus et la Fédération française de football ces derniers mois.
«Oui, je connais son nom. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français»
Un épisode en particulier a mis le feu aux poudres entre les deux parties : l’interview de Philippe Diallo au mois de mars dans Le Figaro par le biais de laquelle il confirmait indirectement la tendance concernant le remplaçant de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 : Zinedine Zidane. « Oui, je connais son nom. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français (…) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ».
Deschamps n’a pas aimé la sortie de Diallo
Selon les informations de L’Équipe, le staff de l’équipe de France aurait découvert cette interview au moment du départ pour Boston dans le cadre de la tournée américaine en mars dernier. Une prise de parole que Didier Deschamps n’aurait que modérément apprécié. D’ailleurs, par des regards basiques, son état d’esprit aurait été perçu et compris par le président de la FFF : Philippe Diallo qui tentera de rétropédaler lors d’autres interviews à l’avenir.