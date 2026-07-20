Deschamps remplacé par Zidane : Retour sur l’interview qui a provoqué un malaise en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est certes un secret de polichinelle depuis de longues semaines désormais au vu du rapprochement en coulisses entre Philippe Diallo et Zinedine Zidane, mais le Ballon d’or 98 va reprendre le flambeau de l’équipe de France pour la rentrée des Bleus en septembre. Didier Deschamps s’en va après 14 années de service, mais aussi au terme de derniers mois de crispation avec le président de la FFF : Philippe Diallo notamment à cause de la gestion de son remplacement.

L’aventure de l’équipe de France aux Etats-Unis pour cette Coupe du monde 2026 s’est soldée par une élimination de la demi-finale du Mondial face à l’Espagne mardi dernier (0-2). La Roja est allée décrocher la deuxième étoile de son histoire dimanche au MetLife Stadium contre l’Argentine (1-0). Une compétition qui faisait office de dernière danse pour Didier Deschamps dans son poste de sélectionneur de l’équipe de France qu’il occupait depuis 2012. Et une certaine crispation était présente entre les Bleus et la Fédération française de football ces derniers mois.

«Oui, je connais son nom. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français» Un épisode en particulier a mis le feu aux poudres entre les deux parties : l’interview de Philippe Diallo au mois de mars dans Le Figaro par le biais de laquelle il confirmait indirectement la tendance concernant le remplaçant de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 : Zinedine Zidane. « Oui, je connais son nom. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français (…) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ».