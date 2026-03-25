«Un truc de gamin», l’entourage de Zidane s’agace contre la FFF

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France cet été après la Coupe du Monde, Zinedine Zidane n'a pas encore été confirmé pour Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football. Et tout ce faux suspense est largement critiqué par un proche de Zidane qui aimerait un autre comportement de la part du patron de la FFF.
Dans un entretien qu'il a récemment accordé au Figaro, Philippe Diallo laissait clairement entendre que Zinedine Zidane serait bel et bien le prochain sélectionneur de l'équipe de France, mais sans le nommer pour autant : « Oui, je connais son nom. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français (…) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde », a indiqué Diallo. Mais cette posture médiatique de la part du président de la FFF n'est pas vraiment du goût de tout le monde...
Dugarry pas fan des propos de Diallo
Christophe Dugarry, ancien attaquant de l'équipe de France et membre de l'entourage très proche de Zinedine Zidane, a réagi à cette interview dans l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC : « Je trouve que ce qui est embêtant c’est qu’il démontre à travers ce sous-entendu (sur le prochain sélectionneur) que ce n’est pas un footeux et qu’il n’est pas dans le sportif. Quand ta référence terrain, Didier Deschamps, dit quelque chose, à tort ou à raison je n’en sais rien mais Deschamps c’est ton entraîneur et tu lui fais confiance parce qu’il a été champion du monde, ce que dit Deschamps c’est parole d’évangile », indique Dugarry, qui aurait aimé un autre discours de la part de Philippe Diallo.
« On a envie d’un président un peu moins politique »
« Philippe Diallo, qui n’est pas footeux, est comme un gosse, comme un politique qui a envie de dire... Il est comme un gamin qui dit qu’il le sait mais qu’il ne faut pas le dire trop fort. C’est ça qui est moyen. Tu as envie que son raisonnement soit un raisonnement foot. Et Deschamps est là pour lui expliquer le pourquoi du comment il ne faut pas l’annoncer maintenant, pourquoi Deschamps ne veut pas… Peu importe que Diallo soit d’accord ou pas, il faut rester avec le sélectionneur et il faut qu’il prenne une attitude de mec de terrain. Et pas un truc de gamin, de politique. C’est pour ça qu’on a envie d’un président un peu moins politique, un peu moins administratif. On a envie d’un mec qui soit plus football », poursuit le grand ami de Zinedine Zidane. Le message est passé...