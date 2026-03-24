Zinedine Zidane avec un champion du monde 1998 : La belle surprise en équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu sur le banc de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde en Amérique du nord, Zinedine Zidane peaufinerait actuellement son staff. Il devrait être composé de plusieurs hommes qui accompagnaient déjà Zizou au Real Madrid. Mais un petit nouveau, bien connu dans le foot français, pourrait également se joindre au staff des Bleus.

Plus rien ne semble s'opposer à la nomination de Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France. Si rien n'est officiel pour le moment, il s'agit d'un secret de Polichinelle puisque Zizou est l'unique candidat à la succession de Didier Deschamps. Autrement dit, l'ancien numéro 10 Bleus prépare un retour fracassant sur un ban, cinq ans après son départ du Real Madrid. Et il travaillerait même la composition de son staff.

Zidane : «C’est sûr à 100%» pour son arrivée en équipe de France, son ami balance en direct ! https://t.co/mxNvSpD9fw — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Diomède dans le staff de Zidane ? Sans surprise, Zinedine Zidane devrait être accompagné par ceux qui étaient déjà à ses côtés au Real Madrid à savoir David Bettoni, Hamidou Msaidie ou encore Stéphane Plancque. Mais selon les informations de L'EQUIPE, une surprise ne serait pas à exclure. Ainsi, Bernard Diomède pourrait être un relais très important au sein du staff des Bleus. Sélectionneur des U19, le champion du monde 1998 connaît parfaitement les jeunes générations et le réservoir des Bleus. Et il est en plus très proche de Zinedine Zidane.