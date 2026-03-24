Equipe de France : Zidane arrive ? La réaction amusante de Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière danse et puis s'en va ? Didier Deschamps a encore une Coupe du monde à jouer avant de tirer sa révérence en fermant un chapitre de 14 ans avec l'équipe de France. Après quoi, il sera temps d'en ouvrir un nouveau avec Zinedine Zidane, c'est la tendance du moment. Au point où Kylian Mbappé en personne semble avoir du mal à ne rien révéler en interview.

Le feuilleton est déjà terminé ? Une immense page va être tournée après la Coupe du monde en Amérique du nord. Entre le 11 juin et le 19 juillet, si l'équipe de France va au bout de la compétition, Didier Deschamps disputera son 4ème Mondial en tant que sélectionneur. Après quoi, il cédera sa place à un autre coach comme le stipule son contrat avec la Fédération française de football prenant fin cet été. Pour ce qui est de sa succession, c'est un secret de polichinelle tant Zinedine Zidane est le grandissime favori.

Le sourire de Mbappé qui en dit long sur le cas Zidane Par l'intermédiaire d'une interview accordée au Figaro, le président de la FFF Philippe Diallo affirmait ces derniers jours savoir qui sera le remplaçant de Didier Deschamps qui est à la tête des Bleus depuis 2012. Dans le cadre de la trêve internationale et avant le départ de la sélection tricolore aux Etats-Unis pour ses matchs amicaux contre le Brésil le 26 mars et la Colombie le 29 mars, Kylian Mbappé a répondu aux questions de certains journalistes et l'un d'entre eux n'a pas pu s'empêcher d'évoquer le dossier Zidane. « Philippe Diallo a annoncé hier (ndlr dimanche) qu'il connaissait l'identité du sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde », à partir de ce moment de la question, Kylian Mbappé commençait déjà à sourire sachant pertinemment où le journaliste voulait l'emmener. « Est-ce que tu la connais et aimerais une communication claire là aussi ». Il n'en fallait pas plus pour faire rire le capitaine de l'équipe de France qui a répondu en toute décontraction sur l'actualité du moment chez les Bleus. « Non, je pense que le président et la Fédération sont maîtres du tempo ».