Equipe de France : Il ne voulait pas jouer, Deschamps est resté sous le choc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En pleine compétition, des liens forts se créent entre les joueurs et les membres du staff d'une sélection. En effet, pendant plus d'un mois, ils restent tous ensemble au quotidien sans relation concrète en dehors de leur bulle. Et de là naissent des moments tout bonnement improbables parfois même entre coach et joueur. Didier Deschamps en a raconté un particulier à ses yeux.

Les années ont filé, Didier Deschamps a redoré le blason de l'équipe de France tant terni par le fiasco de Knysna à la Coupe du monde 2010 et la grève des joueurs suite à l'éviction de Nicolas Anelka. DD est parvenu à faire à nouveau aimer les Bleus avec une finale de l'Euro 2016 à domicile avant le sacre Mondial en Russie en 2018 puis une nouvelle épopée au Qatar avec un plus triste dénouement que quatre ans plus tôt en finale de Coupe du monde. Du 11 juin au 19 juillet, Deschamps prendra part à sa quatrième et dernière compétition mondiale avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur.

La question que tout le monde se pose... enfin posée à Didier Deschamps 👀



Face aux Irrésistibles Français, le sélectionneur n'a échappé à aucun sujet, pas même celui de sa légendaire.... "chance". 🍀🐈



C'est à retrouver ce dimanche dès 11h sur TF1 et TF1+ avec @SaberDesfa ! pic.twitter.com/RGCzuJuIxM — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 21, 2026

«Je savais qu'il faisait partie des joueurs qui n'avaient pas joué une minute» L'occasion pour lui de revenir sur certains moments forts de son passage de 14 ans en équipe de France face à des supporters des Bleus choisis par TF1 pour son émission dominicale Téléfoot. Dimanche dernier, Didier Deschamps a raconté une anecdote croustillante sur un échange avec Adil Rami pendant la Coupe du monde en Russie. « Ce n'est pas une blague, mais juste après notre titre et la finale (ndlr en 2018), je savais qu'il faisait partie des joueurs qui n'avaient pas joué une minute. J'ai été le voir et je lui ai dit : « écoutes Adil, je suis vraiment désolé pour toi. Je voulais te faire rentrer » ».