Equipe de France : Il ne voulait pas jouer, Deschamps est resté sous le choc

En pleine compétition, des liens forts se créent entre les joueurs et les membres du staff d'une sélection. En effet, pendant plus d'un mois, ils restent tous ensemble au quotidien sans relation concrète en dehors de leur bulle. Et de là naissent des moments tout bonnement improbables parfois même entre coach et joueur. Didier Deschamps en a raconté un particulier à ses yeux.
Les années ont filé, Didier Deschamps a redoré le blason de l'équipe de France tant terni par le fiasco de Knysna à la Coupe du monde 2010 et la grève des joueurs suite à l'éviction de Nicolas Anelka. DD est parvenu à faire à nouveau aimer les Bleus avec une finale de l'Euro 2016 à domicile avant le sacre Mondial en Russie en 2018 puis une nouvelle épopée au Qatar avec un plus triste dénouement que quatre ans plus tôt en finale de Coupe du monde. Du 11 juin au 19 juillet, Deschamps prendra part à sa quatrième et dernière compétition mondiale avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur.
«Je savais qu'il faisait partie des joueurs qui n'avaient pas joué une minute»
L'occasion pour lui de revenir sur certains moments forts de son passage de 14 ans en équipe de France face à des supporters des Bleus choisis par TF1 pour son émission dominicale Téléfoot. Dimanche dernier, Didier Deschamps a raconté une anecdote croustillante sur un échange avec Adil Rami pendant la Coupe du monde en Russie. « Ce n'est pas une blague, mais juste après notre titre et la finale (ndlr en 2018), je savais qu'il faisait partie des joueurs qui n'avaient pas joué une minute. J'ai été le voir et je lui ai dit : « écoutes Adil, je suis vraiment désolé pour toi. Je voulais te faire rentrer » ».
«Il ne faut pas que je rentre, je n'ai pas le niveau»
Beaucoup de joueurs auraient été dégoûtés de ne pas avoir pu représenter la France ne serait-ce qu'une minute pendant cette Coupe du monde dont la sélection tricolore est sortie victorieuse. Mais pas l'ancien défenseur du LOSC et de l'OM qui estimait tout bonnement ne pas être à la hauteur du reste de la meute. « Vous savez ce qu'il m'a répondu ? « Coach, mais surtout pas. Il ne faut pas que je rentre, je n'ai pas le niveau ». Il le sait, il pourra le confirmer (rires) ».