«J’aurais dû me calmer» : Zinedine Zidane raconte un «moment compliqué» avec l’équipe de France

Si Zinédine Zidane a connu des moments glorieux avec l’équipe de France, que le sacre à la Coupe du monde 1998 ou à l’Euro 2000, l’ancien numéro 10 des Bleus a aussi connu des périodes plus compliquées. Le Ballon d’Or 1998 a d’ailleurs raconté une phase délicate qu’il a vécu avec la sélection.

Au cours de sa carrière de joueur, Zinédine Zidane a connu de nombreux moments d’euphorie. L’ancien numéro 10 de l’ équipe de France a été l’un des éléments majeurs du sacre à la Coupe du monde 1998 et à l’ Euro 2000 . Mais le Ballon d’Or 1998 a aussi connu des passages plus délicats avec la sélection. Il a d’ailleurs raconté un passage compliqué où il avoue avoir tout fait de travers.

« La Coupe du monde 2002 ? Ça fait partie de mon parcours. Ce sont les moments compliqués d’une carrière, qu’il faut aussi vivre pour profiter du reste. Je suis arrivé tout seul au Japon. Je me suis entraîné tout seul. Mais c’est moi qui suis fautif. Je gagne la Ligue des champions le 15 mai, mon fils naît le 18 mai, je reste un jour avec ma famille et, le 20 mai, je suis dans l’avion pour le Japon. Et quelques jours plus tard, je suis sur le terrain là-bas à jouer en amical contre la Corée du Sud (3-2, le 26) » a d’abord expliqué Zinédine Zidane dans un entretien accordé à L’Equipe en 2022.

«J’ai tout fait à contre-pied»

« Après une saison complète et intense. Mais j’étais dans l’euphorie. J’aime ça, je veux être avec les copains. Alors qu’en plus, Roger Lemerre, les mecs, me disent que j’ai le temps... C’est moi qui précipite les choses. J’aurais dû me calmer. Je joue contre la Corée du Sud et je me pète à la cuisse (à la 38e minute, remplacé par Sylvain Wiltord). J’ai ensuite passé mon temps en décalage du groupe. Ils s’entraînaient, j’étais aux soins. J’étais sur le terrain tout seul, ils étaient en réunion… J’ai tout fait à contre-pied. Je fais tout pour revenir pour le dernier match. Mais je ne suis pas bien contre le Danemark (0-2, le 11 juin) » a ensuite ajouté le possible futur sélectionneur de l’équipe de France.

Pour rappel, l’équipe de France championne du monde en titre s’était faite éliminer dès les phases de poule de la Coupe du monde 2002 malgré un effectif doté des meilleurs buteurs de Premier League (Thierry Henry), de Serie A (David Trezeguet) et de Ligue 1 (Djibril Cissé) et avait ainsi fait l’objet de nombreuses critiques.