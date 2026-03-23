Zinedine Zidane : Les manoeuvres ont débuté pour son futur salaire en équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant l'identité du successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Il n'empêche que Zinedine Zidane se détache pour reprendre le flambeau. Et voilà que pour ce qui est du possible futur salaire de Zizou, la FFF aurait pris les devants. Explications.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera donc ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. Pour le moment, on ne sait toujours pas officiellemeent qui viendra le remplacer. Philippe Diallo, président de la FFF, a révélé avoir reçu plusieurs candidatures, mais un nom se dégage avant tout, celui de Zinedine Zidane. Après avoir entraîné le Real Madrid, il est le grand favori pour diriger l'équipe de France. Et tout serait en train de se mettre en place en coulisses ?

Zinédine Zidane : Une confidence privée sur son avenir fuite dans la presse ! https://t.co/FY9AyVXvsS — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Une enveloppe plus grande pour Zidane ? Avec cette possible arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France se pose notamment la question de son salaire. Comme l'explique L'Equipe, l'ancien du Real Madrid n'en fait pas une affaire d'argent, mais ça pourrait ne pas empêcher Zizou de gagner plus que Didier Deschamps, qui émarge aujourd'hui à 3 millions d'euros bruts par an. Ainsi, pour payer cette somme, la FFF pourrait avoir pris les devants. Selon le quotidien sportif, le directeur général, François Vilotte, aurait rencontré plusieurs sponsors afin d'évoquer la possibilité d'augmenter leur contribution financière.