Zinedine Zidane : Les manoeuvres ont débuté pour son futur salaire en équipe de France ?

Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant l'identité du successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Il n'empêche que Zinedine Zidane se détache pour reprendre le flambeau. Et voilà que pour ce qui est du possible futur salaire de Zizou, la FFF aurait pris les devants. Explications.
Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera donc ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. Pour le moment, on ne sait toujours pas officiellemeent qui viendra le remplacer. Philippe Diallo, président de la FFF, a révélé avoir reçu plusieurs candidatures, mais un nom se dégage avant tout, celui de Zinedine Zidane. Après avoir entraîné le Real Madrid, il est le grand favori pour diriger l'équipe de France. Et tout serait en train de se mettre en place en coulisses ?
Une enveloppe plus grande pour Zidane ?
Avec cette possible arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France se pose notamment la question de son salaire. Comme l'explique L'Equipe, l'ancien du Real Madrid n'en fait pas une affaire d'argent, mais ça pourrait ne pas empêcher Zizou de gagner plus que Didier Deschamps, qui émarge aujourd'hui à 3 millions d'euros bruts par an. Ainsi, pour payer cette somme, la FFF pourrait avoir pris les devants. Selon le quotidien sportif, le directeur général, François Vilotte, aurait rencontré plusieurs sponsors afin d'évoquer la possibilité d'augmenter leur contribution financière.
« Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom »
Qui sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France ? Dans un entretien accordé au Figaro, Philippe Diallo, président de la FFF, a pu confier : « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ».