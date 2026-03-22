«La vie réserve plein de surprises» : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Zinédine Zidane ? 

Alexis Brunet

On le sait depuis longtemps, Didier Deschamps laissera sa place de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer, un nom est sur toutes les lèvres : Zinédine Zidane. L’ancien coach du Real Madrid est le grand favori, mais pour le moment rien n’est officiel et on pourrait bien assister à un retournement de situation.

Dans quelques mois, c’est une aventure longue de 14 ans qui prendra fin. Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera l’équipe de France. Le sélectionneur a annoncé sa décision il y a longtemps et il ne va pas revenir dessus. Il y a donc fort à parier que Kylian Mbappé et ses coéquipiers tenteront de lui offrir le plus beau des adieux avec un nouveau titre.

Zinedine Zidane : La réponse de Didier Deschamps sur son successeur en équipe de France https://t.co/IFdXYCgIZk — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Diallo s’exprime sur l’annonce du successeur de Deschamps Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant le successeur de Didier Deschamps, bien que Zinédine Zidane soit annoncé comme le grand favori. À en croire Philippe Diallo, qui s’est exprimé lors d’un évènement qui se déroulait à Paris, il faudra encore attendre un peu de temps pour être fixé. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est extrêmement clair, j'ai dit d'abord que ça serait à l'issue de la Coupe du monde, c'est-à-dire du dernier match de l'équipe de France. Donc c'est très simple, on va jouer le troisième match contre la Norvège. Et si tout s'est passé mal, après le 29 juin, tout de suite après, vous aurez. Et puis si ça se passe plus en lien avec notre ambition, la finale c'est le 19 juillet. Et donc voyez, entre le 27 juin et le post-19 juillet, vous avez le créneau où sera connu le nom du successeur de Didier Deschamps. »