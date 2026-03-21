Zinedine Zidane : Le gros «regret» de sa carrière, «je voyais qu’il était dégouté»

Axel Cornic

N'importe quel footballeur au monde aurait aimé avoir la carrière de Zinedine Zidane, qui a marqué tous les clubs par lesquels il est passé. Pourtant, certains sont persuadés que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France aurait pu faire bien plus, remplissant notamment son armoire à trophée de quelques titres supplémentaires.

Dans quelques mois, cela fera tout pile vingt ans qu'il aura raccroché ses crampons. Pourtant, Zinedine Zidane reste l'un des sportifs les plus appréciés par les Français... et pas que ! En Italie et en Espagne, où il a porté les couleurs de la Juventus ainsi que du Real Madrid, tout le monde se souvient également de lui.

Équipe de France : Deschamps l’a zappé, un international lui répond ! https://t.co/1IK13CxBv3 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Quand il est arrivé à la Juventus, il a beaucoup galéré » Et ce n'est pas Alessio Tacchinardi qui dira le contraire ! Dans un épisode du podcast Centrocampo diffusé en avril 2025, il a toutefois rappelé que ça n’a pas été si simple pour Zidane lors de ses débuts en Serie A. « Quand il est arrivé à la Juventus, il a beaucoup galéré. Au début, il n'arrivait pas à comprendre le football italien. A l'entrainement on le voyait faire des choses incroyables, mais on ne les voyait pas ensuite en match parce qu'il n'y arrivait pas dans un football plus intense, plus physiques » a expliqué l’ancien milieu de la Juventus et de la Squadra Azzurra. « Franchement, je voyais qu'il était dégouté. Il n'arrivait pas exprimer son talent, mais ensuite... il s'est débloqué ».