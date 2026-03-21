Zinedine Zidane : Quand Kylian Mbappé était choqué par «un manque de respect»

Amadou Diawara

Il y a quelques années, Zinedine Zidane a été attaqué par une ancienne personnalité influente du paysage footballistique français, et ce, via la presse. Outré par ses propos, Kylian Mbappé a tenu à intervenir sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il était inadmissible de manquer de rester au Ballon d'Or 98.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane rêvait de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Toutefois, Didier Deschamps a rempilé en janvier 2023, et ce, jusqu'au 31 juillet 2026.

Ce joueur de l’équipe de France que Zinedine Zidane n’a jamais pu égaler : «Il est dans le top 5 de l’histoire du foot» https://t.co/SNtXRUY3aS — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

«Zidane, c'est la France» Juste après la prolongation de Didier Deschamps, Noël Le Graët s'était totalement lâché sur la piste Zinedine Zidane. « Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier (Deschamps). Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer, parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. (...) Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection », s'était emporté l'ex-président de la FFF.