Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques 2028 : Une condition est fixée !

Pierrick Levallet

Après Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey pourrait s’essayer au rugby à 7. L’ailier de l’UBB n’a pas écarté l’idée de rejoindre l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de 2028, comme la star du Stade toulousain en 2024. Benoît Baby a toutefois fixé une condition au joueur de 22 ans pour rendre cela possible.

Et si Louis Bielle-Biarrey imitait Antoine Dupont ? Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, la star du Stade toulousain a rejoint l’équipe de France de rugby à 7 et a même remporté la médaille d’or. L’ailier de l’UBB n’a pas écarté l’idée de faire la même chose pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Cela pourrait toutefois avoir une incidence sur le club bordelais, puisqu’il jouerait très peu de matchs entre la Coupe du monde 2027 avec le XV de France, la préparation avec l’équipe de France de rugby à 7 et le championnat. Benoît Baby a d’ailleurs fixé une condition à Louis Bielle-Biarrey pour le voir aux Jeux Olympiques de 2028.

«C’est à lui de gagner sa place» « Louis, je le connais, je l’ai déjà eu avec les U20. C’est un mec super qui va nous apporter beaucoup d’humour et de joie à l’intérieur du groupe. C’est un joueur de qualité... Après, on verra s’il a les attitudes pour s’adapter avec nous. S’il veut venir, c’est avec grand plaisir mais l’équipe de France n’appartient à personne. S’il est bon, il entrera avec nous mais c’est à lui de gagner sa place » a expliqué l’entraîneur de l’équipe de France de rugby à 7 dans des propos rapportés par Blog RCT.