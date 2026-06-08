Louis Bielle-Biarrey aux JO 2028 : La FFR dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une information qui fait grandement parler ces derniers jours. Louis Bielle-Biarrey aurait effectivement l'intention de faire comme Antoine Dupont, à savoir connaître une pige en rugby à 7 afin de disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Une idée qui n'est absolument pas écartée par Florian Grill, président de la FFR, bien au contraire.

Depuis quelques jours, la rumeur enfle. Louis Bielle-Biarrey serait très intéressé à l'idée d'imiter Antoine Dupont qui était devenu champion olympique de rugby à 7 à Paris en 2024, après avoir mis en pause sa carrière dans le rugby à XV pendant quelques mois. Il s'agit donc d'une décision majeure qui n'est pas à prendre à la légère. Mais Florian Grill, président de la FFR, se montre tout à fait ouvert à l'idée que l'ailier de l'UBB aille aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Florian Grill valide le plan pour LBB « Je suis ravi que le 7 attire, que des grands noms du rugby disent qu'ils ont envie de faire du rugby à 7. C'est quelque chose de très positif. On est très ouverts. Bien sûr, il y a des discussions à mener. Le 7 est en train d'enthousiasmer le pays, on le voit. Les audiences et les affluences montent, la fête est au rendez-vous. Et les Bleus le sont aussi », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de poursuivre.