Louis Bielle-Biarrey aux JO 2028 : La FFR dit oui !

C'est une information qui fait grandement parler ces derniers jours. Louis Bielle-Biarrey aurait effectivement l'intention de faire comme Antoine Dupont, à savoir connaître une pige en rugby à 7 afin de disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Une idée qui n'est absolument pas écartée par Florian Grill, président de la FFR, bien au contraire.
Depuis quelques jours, la rumeur enfle. Louis Bielle-Biarrey serait très intéressé à l'idée d'imiter Antoine Dupont qui était devenu champion olympique de rugby à 7 à Paris en 2024, après avoir mis en pause sa carrière dans le rugby à XV pendant quelques mois. Il s'agit donc d'une décision majeure qui n'est pas à prendre à la légère. Mais Florian Grill, président de la FFR, se montre tout à fait ouvert à l'idée que l'ailier de l'UBB aille aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.
Florian Grill valide le plan pour LBB
« Je suis ravi que le 7 attire, que des grands noms du rugby disent qu'ils ont envie de faire du rugby à 7. C'est quelque chose de très positif. On est très ouverts. Bien sûr, il y a des discussions à mener. Le 7 est en train d'enthousiasmer le pays, on le voit. Les audiences et les affluences montent, la fête est au rendez-vous. Et les Bleus le sont aussi », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Louis serait un excellent joueur de rugby à 7»
« Oui, ça paraît assez évident. La réponse est dans la question (sourire). Louis serait un excellent joueur de rugby à 7, bien sûr. J'ai appris comme vous sa volonté de jouer à 7 et j'en suis très heureux. Ça fait longtemps qu'on se dit que c'est une potentialité évidente sur ce sport. Mais ça vient du joueur. Tout doit partir du joueur et de son envie sportive. Regardez l'impact d'Antoine. Il a considérablement bénéficié au rugby mais lui aussi a bénéficié des JO parce que c'est un coup de projecteur phénoménal. Les joueurs ne sont pas fous. Ils ont compris aussi l'intérêt que ça représente. C'est un sacre sportif incroyable. Je suis content que le rugby puisse avancer avec des monuments historiques comme le Tournoi des Six Nations, la Coupe du monde ou les Jeux Olympiques et Paralympiques », ajoute Florian Grill.