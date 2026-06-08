Top 14 - Clermont : Christophe Urios est frustré et met la pression pour l’avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Clermont est allé s'imposer sur la pelouse de l'UBB samedi soir pour le compte de la dernière journée du Top 14, mais ce succès n'a pas permis aux hommes de Christophe Urios de valider leur ticket pour les phases finales. Et le manager auvergnat, qui n'a pas caché sa frustration après la rencontre, met déjà la pression en vue de la saison prochaine...

En allant s'imposer de manière assez inattendue samedi soir sur la pelouse de l'UBB (31-34), Clermont a prouvé qu'il avait les moyens de viser plus haut cette saison, d'autant que ce succès ne lui permet pas de valider son ticket pour les phases finales du Top 14. Un constat d'autant plus amer pour Christophe Urios : « Forcément, il y a de la déception, de la frustration, un peu de tristesse aussi. Tout ça pour ça. Mais bon, on le savait, on avait la feuille de route avant le match. Il fallait qu’on gagne ici, mais même en gagnant on savait qu’on n’avait pas notre destin entre les mains », a lâché l'entraîneur clermontois après la rencontre.

« On perd fois chez nous, ce n’est plus possible » Selon lui, Clermont a malheureusement laissé filer beaucoup trop de points à domicile tout au long de la saison : « Aujourd’hui je dois juste féliciter les mecs qui ont réussi à se remobiliser. Ce n’était pas facile, on avait mal de bobos mais franchement on a fait un match incroyable. C’est bien pour la saison prochaine mais bon… Le Top 14 est impitoyable mais ça, je ne l’ai pas découvert cette année. Avec toutes ces victoires à l’extérieur chez les gros de notre championnat, c’est incroyable qu’on n’arrive pas à se qualifier. Mais on a perdu trois fois chez nous. Depuis que je suis à Clermont, on perd tout le temps trois fois chez nous, ce n’est plus possible », poursuit Christophe Urios, qui met déjà la pression en vue de la saison prochaine.