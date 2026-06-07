Louis Bielle-Biarrey au Jeux Olympiques 2028 : Le gros coup de gueule lâché sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Antoine Dupont avait décidé de participer aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. 4 ans après, Louis Bielle-Biarrey voudrait en faire de même. En effet, selon les dernières indiscrétions, l’ailier de l’UBB aimerait être du voyage à Los Angeles en 2028. Mais voilà que cette volonté de LBB est loin d’enchanter tout le monde.

A 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est le nouveau phénomène du rugby français. Aujourd’hui, l’ailier fait le bonheur de l’UBB et du XV de France. Et bientôt de l’équipe de France de rugby à 7 ? En effet, à l’instar d’Antoine Dupont, LBB rêverait de participer aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2028 à Los Angeles. Avec sa vitesse, Bielle-Biarrey pourrait faire de grosses différences dans cette discipline, mais voilà que le fait qu’il rêve des JO ne ravit pas tout le monde.

« Ce qui me pose un souci… » C’est ainsi que sur le plateau de L’Equipe de Choc, Pierre Bouby a lâché un gros coup de gueule sur la possibilité de voir Louis Bielle-Biarrey aux prochains Jeux Olympiques. En effet, il a balancé concernant l’ailier de l’UBB et du XV de France : « Je suis complètement d’accord sur le fait que Dupont a envie de faire les Jeux Olympiques, que Bielle-Biarrey a envie de les faire, tout le monde a envie de faire les Jeux Olympiques, il n’y a pas de problème. Moi ce qui me pose un souci c’est qu’on a fait de Dupont un étendard, je me rappelle : « c’est un joueur qui est hors du commun, il n’est pas comme tout le monde, il n’y aura que lui ». Prochains JO, Louis Bielle-Biarrey ».