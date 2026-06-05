Transferts : L’UBB annonce déjà sa prochaine recrue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion d'Europe pour la deuxième année consécutive, l'Union Bordeaux-Bègles a encore réalisé une grande saison qui n'est pas encore terminée. Le club ne pointe qu'à la 6ème place du Top 14 et il faut encore valider sa place pour les playoffs. Si le club a gagné en prestige ces derniers mois, les dirigeants veulent encore lui permettre de se renforcer. Un nouveau recrutement est attendu dans les prochaines semaines.

Malgré ses récents succès, l'UBB n'a pas encore terminé son mercato. Interrogé par Sud-Ouest, la président du club bordelais assure qu'il reste encore un poste à renforcer dans l'effectif du manager Yannick Bru. L'UBB dispute son dernier match de la saison régulière de Top 14 ce samedi face à Clermont à domicile avec bien sûr l'objectif de se qualifier pour la suite. En cas de victoire avec bonus, l'UBB se qualifiera automatiquement au détriment de l'un de ses adversaires directs. Le Racing 92 et La Rochelle peuvent également entrer dans ce top 6, ce qui fait qu'il y aura un match à 4 pour seulement deux places.

L'UBB dévoile que son mercato n'est pas fini A l'approche de cette fin de saison, l'UBB est sur tous les fronts avec l'arrivée imminente d'un nouveau joueur pour renforcer son effectif. En effet, d'après le président Laurent Marti, un nouveau recrutement devrait voir le jour rapidement. « On essaie d’abord de voir quelle va être notre marge de manœuvre parce que celle-ci est souvent liée aux prolongations et aux revalorisations immédiates. J’aimerais avancer sur les dossiers pour voir quelle enveloppe il nous reste. Mais a priori, elle irait sur un trois-quarts centre » confie-t-il au Sud-Ouest. On comprend donc que le club souhaite renforcer cette ligne avant le début de la saison prochaine.