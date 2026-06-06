«On a perdu beaucoup de choses» : Le coup de pression signé Christophe Urios

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après la claque face au Racing 92 (13-41) à domicile, l’ASM Clermont se déplace sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles pour la dernière journée du Top 14. À la veille de ce rendez-vous, Christophe Urios a pris la parole, attendant une réaction de ses joueurs.

Largement battu par le Racing 92 (13-41) le week-end dernier, Clermont se déplace sur la pelouse de Bordeaux-Bègles ce samedi (21h05) et vise une qualification pour la phase finale de Top 14. Alors que la semaine n’a pas été simple pour les hommes de Christophe Urios après la claque reçue à domicile, la priorité est désormais de retrouver de la « crédibilité » comme l’a expliqué l’entraîneur de l’ASM.

« On a parlé de retrouver notre crédibilité » « Ce qui est embêtant avec la défaite contre le Racing, c'est qu'on l'a acceptée. On a donc besoin de recréer ce truc qui fait qu'on reprend confiance. La semaine a aussi été montée comme ça, a commencé Christophe Urios à la veille du déplacement en Gironde. On n'a pas parlé de qualification. On a parlé de retrouver notre crédibilité ! Parce que contre le Racing, on a perdu beaucoup de choses. Après, on verra ce qui arrivera. Je trouve que la semaine dernière, on a beaucoup parlé et on n'a pas beaucoup fait. Donc, là, on parle moins. J'espère qu'on fera davantage », a confié Christophe Urios à la veille du déplacement en Gironde.