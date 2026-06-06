«On a perdu beaucoup de choses» : Le coup de pression signé Christophe Urios

Une semaine après la claque face au Racing 92 (13-41) à domicile, l’ASM Clermont se déplace sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles pour la dernière journée du Top 14. À la veille de ce rendez-vous, Christophe Urios a pris la parole, attendant une réaction de ses joueurs.
Largement battu par le Racing 92 (13-41) le week-end dernier, Clermont se déplace sur la pelouse de Bordeaux-Bègles ce samedi (21h05) et vise une qualification pour la phase finale de Top 14. Alors que la semaine n’a pas été simple pour les hommes de Christophe Urios après la claque reçue à domicile, la priorité est désormais de retrouver de la « crédibilité » comme l’a expliqué l’entraîneur de l’ASM.
« On a parlé de retrouver notre crédibilité »
« Ce qui est embêtant avec la défaite contre le Racing, c'est qu'on l'a acceptée. On a donc besoin de recréer ce truc qui fait qu'on reprend confiance. La semaine a aussi été montée comme ça, a commencé Christophe Urios à la veille du déplacement en Gironde. On n'a pas parlé de qualification. On a parlé de retrouver notre crédibilité ! Parce que contre le Racing, on a perdu beaucoup de choses. Après, on verra ce qui arrivera. Je trouve que la semaine dernière, on a beaucoup parlé et on n'a pas beaucoup fait. Donc, là, on parle moins. J'espère qu'on fera davantage », a confié Christophe Urios à la veille du déplacement en Gironde.
« Les joueurs étaient affectés »
« Cette semaine ? Les joueurs étaient affectés, comme nous tous, avec ce sentiment de gâcher le match. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'ils étaient déjà tournés vers la suite, poursuit Urios, rapporté par Rugbyrama. Le profil de Bordeaux n'est pas complètement le même que celui du Racing. Même si l'UBB est une équipe très dense ! Donc, on a fait le choix d'avoir une troisième ligne un peu différente. Il y a aussi eu les blessures de Rob Simmons et Thomas Ceyte (cervicales), donc, on a été obligé de faire différemment. » Et de conclure : « Nous, ce qu'on voulait, c'était être qualifiés avant d'aller à Bordeaux. On n'a pas rempli cet objectif. »