Antoine Dupont au cœur d’un véritable feuilleton avec le salary-cap : Le président de l’UBB lâche ses vérités

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La question du salary-cap continue de faire parler en Top 14. Il y a quelques mois, Antoine Dupont avait critiqué le contrôle des salaires, trop « intrusif » selon lui. Dans un entretien accordé au journal Sud-Ouest, Laurent Marti, président de l'Union Bordeaux Bègles, est revenu sur le sujet.

Sacrée en Champions Cup l’an dernier, l’Union Bordeaux-Bègles a récidivé cette saison en l’emportant face aux Irlandais du Leinster. Désormais, le grand objectif du club est le Bouclier de Brennus, mais pour faire bonne figure sur les deux tableaux, l’effectif de l'UBB doit être renforcé, et le président Laurent Marti est contraint de composer avec le salary-cap, fixé à 10,7 millions par saison pour les formations de Top 14.

« Pour l’instant, on y arrive parce que le salary-cap augmente » Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, le président de l’UBB est revenu sur la stratégie de son club en la matière, et notamment le système de calcul des crédits salary-cap. « C’est déjà compté. Il y aura huit internationaux sur la liste premium, peut-être même neuf, a-t-il confié. C’est ce qui nous aide à formuler des offres et à faire un recrutement qui tient la route. Il faut aussi que les joueurs comprennent qu’ils ne peuvent pas tout demander pour eux. Ils ont la chance d’évoluer dans un club compétent, sain, qui progresse, qui est ambitieux. » Laurent Marti se veut confiant pour la suite malgré la contrainte du salary-cap : « Il y a deux ans, j’avais dit à Yannick Bru avoir peur qu’on n’arrive pas à garder tout le monde. Pour l’instant, on y arrive parce que le salary-cap augmente. »