Antoine Dupont : Les deux sanctions à prévoir dans l’affaire du salary-cap (et elles peuvent faire mal)

Une enquête du journal L’Équipe remet en question des contrats de droits à l'image impliquant Antoine Dupont et Anthony Jelonch, joueurs du Stade Toulousain. Le club avait déjà été sanctionné après l'affaire du transfert de Melvyn Jaminet et pourrait encore s'acquitter d'une amende, mais pas seulement.

C’est une révélation qui fait déjà du bruit. Ce mardi, le quotidien L’Équipe dévoile dans ses colonnes l’existence de contrats d’images concernant Antoine Dupont et Anthony Jelonch, les deux joueurs du Stade Toulousain étant liés à l’un des sponsors du club, 3S-Alyzia, une entreprise spécialisée dans les services aéroportuaires qui n’a pourtant jamais utilisé l’image des deux joueurs pour sa communication, précise L’Équipe dans son enquête. Pourtant, Antoine Dupont a perçu 1,5 millions d’euros depuis le début de leur entente, soit 150.000€ par saison, tandis qu’Anthony Jelonch aurait récupéré 170.000 euros. Contacté par L’Équipe, Me Iglesis, l'avocat d’Antoine Dupont, a confirmé que son client était « bien lié à la société 3S par un contrat de parrainage », précisant : « Les informations contenues dans ce contrat et ses modalités d'exécution sont couvertes par une clause de confidentialité. Monsieur Antoine Dupont n'a pas la faculté de lever cet engagement de confidentialité. Vous comprendrez donc qu'il ne peut être apporté une réponse à vos autres interrogations sans violer cet engagement de confidentialité. »

Un autre dossier pose problème pour Antoine Dupont Alors que ce dossier relance la question du salary-cap, qui prend en compte les salaires et les prestations versées par des partenaires d'une formation à des joueurs pour éviter des écarts financiers trop important entre les clubs, L’Équipe ajoute que les revenus perçus par Antoine Dupont, cette fois-ci avec le sponsor Fiducial, spécialiste des services aux petites et moyennes entreprises, n'ont pas été déclarées dans le salary-cap.