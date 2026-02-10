Antoine Dupont : Les deux sanctions à prévoir dans l’affaire du salary-cap (et elles peuvent faire mal)

Une enquête du journal L’Équipe remet en question des contrats de droits à l'image impliquant Antoine Dupont et Anthony Jelonch, joueurs du Stade Toulousain. Le club avait déjà été sanctionné après l'affaire du transfert de Melvyn Jaminet et pourrait encore s'acquitter d'une amende, mais pas seulement.
C’est une révélation qui fait déjà du bruit. Ce mardi, le quotidien L’Équipe dévoile dans ses colonnes l’existence de contrats d’images concernant Antoine Dupont et Anthony Jelonch, les deux joueurs du Stade Toulousain étant liés à l’un des sponsors du club, 3S-Alyzia, une entreprise spécialisée dans les services aéroportuaires qui n’a pourtant jamais utilisé l’image des deux joueurs pour sa communication, précise L’Équipe dans son enquête. Pourtant, Antoine Dupont a perçu 1,5 millions d’euros depuis le début de leur entente, soit 150.000€ par saison, tandis qu’Anthony Jelonch aurait récupéré 170.000 euros.
Contacté par L’Équipe, Me Iglesis, l'avocat d’Antoine Dupont, a confirmé que son client était « bien lié à la société 3S par un contrat de parrainage », précisant : « Les informations contenues dans ce contrat et ses modalités d'exécution sont couvertes par une clause de confidentialité. Monsieur Antoine Dupont n'a pas la faculté de lever cet engagement de confidentialité. Vous comprendrez donc qu'il ne peut être apporté une réponse à vos autres interrogations sans violer cet engagement de confidentialité. »
Un autre dossier pose problème pour Antoine Dupont
Alors que ce dossier relance la question du salary-cap, qui prend en compte les salaires et les prestations versées par des partenaires d'une formation à des joueurs pour éviter des écarts financiers trop important entre les clubs, L’Équipe ajoute que les revenus perçus par Antoine Dupont, cette fois-ci avec le sponsor Fiducial, spécialiste des services aux petites et moyennes entreprises, n'ont pas été déclarées dans le salary-cap.
Que risque le Stade Toulousain ?
Si des infractions au règlement salary-cap étaient constatées par le conseil de discipline, le Stade Toulousain encourt plusieurs sanctions, comme ce fut le cas en décembre dernier avec l’affaire Melvyn Jaminet-Pacific Heart. Le club avait écopé de deux points fermes et d’une amende de 45 000 euros, dont 15 000 avec sursis. Mais cela dépend de plusieurs conditions comme le souligne le journaliste Gauthier Baudin sur son compte X.
Le Stade Toulousain ne risque actuellement ni retrait de points, ni relégation, ni interdiction de participer aux phases finales puisque les dépassements de salary cap évoqués dans L’Équipe seraient étalés sur plusieurs saisons. La situation pourrait en revanche évoluer si un dépassement du salary cap était démontré pour la saison 2025/2026, atteignant 275 000 euros (200 000 euros pour Dupont et 75 000 euros pour Jelonch), entraînant alors l’application du nouveau règlement, et un possible retrait de point voire une interdiction de phase finale pour la saison prochaine.
En l’espèce, et si les informations étaient confirmées, le pensionnaire de Top 14 risquerait en revanche une amende dont le montant pourrait varier entre 3 et 6 millions d'euros, selon les résultats d'une éventuelle médiation et les montants impliqués.