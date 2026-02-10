Antoine Dupont : Le nouveau problème à 1,8M€ avec le Stade Toulousain ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décembre dernier, le Stade Toulousain avait déjà été sanctionné d'un retrait de 4 points (dont 2 ferme) au classement du Top 14 et une amende de 1,3 millions d'euros pour des manquements aux règles et au salary cap dans le cadre du dossier Melvyn Jaminet, recruté lors de la saison 2022-2023. Mais il semblerait que le Stade Toulousain n'en soit pas à son coup d'essai en termes de montage financier. L'Equipe vient de sortir une enquête concernant Antoine Dupont notamment.

Recruté au Stade Toulousain en 2017 après ses débuts à Castres, Antoine Dupont a gravi les échelons avant de devenir l'une des figures principales du sport français ces deux dernières années. A son arrivée à Toulouse, il a signé un partenariat avec la société 3S-Alyzia, partenaire du club, qui a le droit d'utiliser son image pour sa communication. Même chose pour son coéquipier Anthony Jelonch, recruté en 2021. Le Stade Toulousain étant déjà visé par une enquête pénale pour abus de confiance à la suite de l'affaire Jaminet-Pacific Heart, L'Equipe a voulu savoir si c'était un cas unique. Il semblerait que non...

Le Stade Toulousain encore impliqué dans un montage financier avec Antoine Dupont ? Dans sa nouvelle enquête, L'Equipe nous apprend donc qu'Antoine Dupont et Anthony Jelonch ont signé un contrat d'image avec la société 3S-Alyzia, qui peut utiliser leur image pour différentes collaborations et leur participation à certains événements de la marque est attendue. Le quotidien révèle qu'Anthony Jelonch a déjà touché 170 000 euros de la part de cette société depuis début 2022. Contacté au téléphone, celui-ci n'a pas de preuve formelle de sa participation à un événement de la société. Même chose pour Antoine Dupont sauf que les sommes sont beaucoup plus conséquentes comme le contrat dure depuis presque dix ans puisqu'on parle de 1,8M€ à la fin de ce contrat. Mais là encore, L'Equipe s'interroge fortement : il n'y a aucune trace de vidéo ou de n'importe quel contenu publicitaire de la part de 3S-Alyzia impliquant Antoine Dupont. En général, une société est toujours ravie de faire connaître sa relation avec un sportif aussi célèbre dans ce cas-là, d'autant plus que la popularité du rugbyman français a explosé ces dernières années. Pas 3S-Alyzia, qui n'a pas donné suite aux échanges avec les journalistes de L'Equipe.