Dupont et Jalibert : Le troisième homme qui peut faire mal avec le XV de France

Alexis Brunet

On l’a vu contre l’Irlande, la charnière composée de Matthieu Jalibert et d’Antoine Dupont a été un vrai atout pour le XV de France. Les Bleus ont donc un sacré atout pour potentiellement remporter le Tournoi des Six Nations, mais ce n’est pas tout. En effet, un troisième homme pourrait fortement aider les hommes de Fabien Galthié.

Jeudi 5 février, le XV de France a fait son entrée dans le Tournoi des Six Nations face à l’Irlande au Stade de France. Les partenaires de Louis Bielle-Biarrey ne se sont pas ratés pour leurs grands débuts, car ils se sont imposés 36 à 14 et montrent donc par cette occasion qu’ils font partie des favoris.

🇫🇷 Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui 💥



La Marseillaise chansignée par Maxence, 11 ans, aux côtés d'Antoine Dupont ❤️pic.twitter.com/Rlh3gCMiWC — SPORTRICOLORE (@sportricolore) February 7, 2026

Une charnière Dupont-Jalibert Pour cette rencontre face à l’Irlande, le XV de France pouvait de nouveau compter sur Antoine Dupont. Blessé pendant de longs mois, le demi de mêlée a fait son retour avec les Bleus jeudi soir face à ces mêmes Irlandais contre qui il s’était blessé. En charnière, le Toulousain était accompagné de Matthieu Jalibert, qui remplaçait l’habituel titulaire Romain Ntamack. En feu depuis le début de saison avec l’UBB, le demi d’ouverture a prouvé qu’il aurait son mot à dire lors des prochains matchs.