Dupont et Jalibert : Le troisième homme qui peut faire mal avec le XV de France

On l’a vu contre l’Irlande, la charnière composée de Matthieu Jalibert et d’Antoine Dupont a été un vrai atout pour le XV de France. Les Bleus ont donc un sacré atout pour potentiellement remporter le Tournoi des Six Nations, mais ce n’est pas tout. En effet, un troisième homme pourrait fortement aider les hommes de Fabien Galthié.
Jeudi 5 février, le XV de France a fait son entrée dans le Tournoi des Six Nations face à l’Irlande au Stade de France. Les partenaires de Louis Bielle-Biarrey ne se sont pas ratés pour leurs grands débuts, car ils se sont imposés 36 à 14 et montrent donc par cette occasion qu’ils font partie des favoris.
Une charnière Dupont-Jalibert
Pour cette rencontre face à l’Irlande, le XV de France pouvait de nouveau compter sur Antoine Dupont. Blessé pendant de longs mois, le demi de mêlée a fait son retour avec les Bleus jeudi soir face à ces mêmes Irlandais contre qui il s’était blessé. En charnière, le Toulousain était accompagné de Matthieu Jalibert, qui remplaçait l’habituel titulaire Romain Ntamack. En feu depuis le début de saison avec l’UBB, le demi d’ouverture a prouvé qu’il aurait son mot à dire lors des prochains matchs.
Dupont-Jalibert-Ramos, le trio gagnant pour la France ?
Forcément, après la rencontre, l’association Matthieu Jalibert-Antoine Dupont a été unanimement saluée, mais il ne faudrait pas oublier les autres forces du XV de France. Le demi d’ouverture de l’UBB a d’ailleurs tenu à rendre hommage à Thomas Ramos après la rencontre. Le numéro 15 permet aux Bleus d’être encore plus menaçants. « Dans notre système, il y a le 9, le 10 et le 15 qui sont très influents. Thomas, c’est quelqu’un qui adore être au cœur du jeu et prendre les responsabilités. C’est positif d’avoir deux numéros 10 sur le terrain parce qu’on ne peut pas être partout. Ça nous permet d’être menaçants des deux côtés et c’est en ce sens qu’on a travaillé pendant dix jours. Je pense qu’aujourd’hui, ça a plutôt bien fonctionné. » Un trio qui pourrait permettre à la France de remporter une nouvelle fois le Tournoi des Six Nations.