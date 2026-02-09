Antoine Dupont raconte son «accident» : «Ça n'évoque pas que des bons souvenirs»

Jeudi soir, Antoine Dupont faisait son grand retour sous le maillot du XV de France, quasiment un an après sa dernière apparition. Et le capitaine des Bleus a démontré qu'il n'avait rien perdu de son talent malgré son «accident» sur lequel il s'est d'ailleurs confié il y a quelques jours.
Jeudi dernier, le XV de France lançait la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations en accueillant l'Irlande dans un immense choc. L'occasion de revoir Antoine Dupont avec le maillot des Bleus, onze mois après sa terrible blessure... contre l'Irlande ! C'était donc un match très particulier pour le capitaine du Stade Toulousain qui retrouvait l'équipe contre laquelle il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés. Loin d'être rancunier, Antoine Dupont évoquait sa blessure avec la rencontre, parlant d'un « accident de jeu qui aurait pu arriver lors de n'importe quel match ».
Quand Antoine Dupont raconte son «accident»
« Quand on a retravaillé les images du match de l'année dernière, ça n'évoque pas que des bons souvenirs. C'était un accident de jeu qui aurait pu arriver lors de n'importe quel match. Mais ça n'a pas pollué ma préparation. J'ai juste envie de faire un gros match et de commencer le tournoi avec une victoire, c'est très important pour la suite », confiait-il avant de retrouver les Irlandais en conférence de presse : « Comme je le dis depuis le début de mon retour, j'ai de très bonnes sensations. Je suis heureux d'avoir eu plusieurs matchs avant le début des VI Nations. L'année dernière, c'était un accident. Les deux joueurs m'ont envoyé des messages sur Instagram après le match et j'ai dit qu'il n'y avait pas de problèmes, que c'était un accident et que ça arrivait. Ce n'était pas volontaire »
«Ça n'évoque pas que des bons souvenirs»
Et Antoine Dupont disait vrai, cette blessure est clairement derrière lui comme le démontre sa très belle prestation face aux Irlandais jeudi dernier. De quoi se projeter vers l'avenir avec ambition. « Ambitieux, on l’est de toute façon. Après, on sait comment fonctionne le Tournoi. C’est bateau à dire, mais on prend les matchs les uns après les autres. On va avoir un déplacement à Cardiff, qui est toujours un match spécial, le jouer dans cette enceinte. On a toujours eu des matchs compliqués là-bas. Donc on va déjà se projeter sur ce match-là avant de voir pour la suite. Nos ambitions, elles sont toujours là. Mais on doit faire les choses dans l’ordre. On a maintenant cette expérience-là de ne pas s’emballer et faire ce qu’il faut pour gagner les matchs les uns après les autres. Il n’y a que comme ça qu’on peut rêver grand », confiait le capitaine du XV de France à l'issue du match.