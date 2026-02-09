Antoine Dupont raconte son «accident» : «Ça n'évoque pas que des bons souvenirs»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, Antoine Dupont faisait son grand retour sous le maillot du XV de France, quasiment un an après sa dernière apparition. Et le capitaine des Bleus a démontré qu'il n'avait rien perdu de son talent malgré son «accident» sur lequel il s'est d'ailleurs confié il y a quelques jours.

Jeudi dernier, le XV de France lançait la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations en accueillant l'Irlande dans un immense choc. L'occasion de revoir Antoine Dupont avec le maillot des Bleus, onze mois après sa terrible blessure... contre l'Irlande ! C'était donc un match très particulier pour le capitaine du Stade Toulousain qui retrouvait l'équipe contre laquelle il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés. Loin d'être rancunier, Antoine Dupont évoquait sa blessure avec la rencontre, parlant d'un « accident de jeu qui aurait pu arriver lors de n'importe quel match ».

Comment ÉTEINDRE une séquence offensive adverse par Antoine Dupont. pic.twitter.com/DOT6Of66z7 — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) February 6, 2026

Quand Antoine Dupont raconte son «accident» « Quand on a retravaillé les images du match de l'année dernière, ça n'évoque pas que des bons souvenirs. C'était un accident de jeu qui aurait pu arriver lors de n'importe quel match. Mais ça n'a pas pollué ma préparation. J'ai juste envie de faire un gros match et de commencer le tournoi avec une victoire, c'est très important pour la suite », confiait-il avant de retrouver les Irlandais en conférence de presse : « Comme je le dis depuis le début de mon retour, j'ai de très bonnes sensations. Je suis heureux d'avoir eu plusieurs matchs avant le début des VI Nations. L'année dernière, c'était un accident. Les deux joueurs m'ont envoyé des messages sur Instagram après le match et j'ai dit qu'il n'y avait pas de problèmes, que c'était un accident et que ça arrivait. Ce n'était pas volontaire »