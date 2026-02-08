Antoine Dupont : La surprise en plein match

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour avec le XV de France quasiment un an après sa grave blessure, Antoine Dupont n'a pas déçu et semble déjà avoir retrouvé son meilleur niveau. D'ailleurs, le capitaine des Bleus reconnaît même avoir été surpris durant le match contre l'Irlande.

Après quasiment un an sans porter le maillot du XV de France, Antoine Dupont était aligné au coup d'envoi du choc contre l'Irlande pour lancer le Tournoi des VI Nations. Et le capitaine des Bleus a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent puisqu'il a pleinement contribué au large succès conte le XV du Trèfle (36-14). Les Bleus avaient largement dominé le début de match menant rapidement 29 à 0. Et Antoine Dupont a même reconnu qu'il n'en revenait pas d'un tel écart.

Comment ÉTEINDRE une séquence offensive adverse par Antoine Dupont. pic.twitter.com/DOT6Of66z7 — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) February 6, 2026

Dupont n'en revenait pas du score « Quand il y a eu 29-0, c'était assez surprenant pour nous. C’est toujours un match difficile quand on joue contre l’Irlande. Mais ils ont fait beaucoup de jeu au pied et je pense qu’on a fait un très bon match dans la zone des ballons hauts. C’est peut-être pourquoi le score était 29-0. Mais je pense qu’on a très bien commencé le match et on a gardé cette dynamique pendant presque 80 minutes », confiait-il après le match avant d'évoquer ses ambitions pour la suite du Tournoi des VI Nations.