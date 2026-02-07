Antoine Dupont : Le clin d'oeil à Emmanuel Macron

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont a soigné son come-back. Après presqu'une année complète privé du XV de France pour cause d'une grave blessure au genou, le capitaine des Bleus a fêté son retour à la compétition au Stade de France jeudi soir. Une prestation saluée par le patron du vestiaire de Fabien Galthié avec un petit message sympathique destiné au président de la République au passage.

Un soir de fête pour Antoine Dupont. Un peu plus de deux mois après son retour sur les pelouses du Top 14 avec la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon (48-24) le 29 novembre 2025, le capitaine du XV de France fêtait sa première sélection depuis sa rupture d'un ligament croisé au genou droit le 8 mars 2025 pendant la victoire des Bleus contre l'Irlande à l'Aviva Stadium (42-27). Dupont est passé par la table d'opération et une longue période de convalescence avant de pouvoir signer sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 quelques semaines avant de retrouver les joies du rugby avec le Stade toulousain.

«Forts Sure» Jeudi soir, au Stade de France, Antoine Dupont a pris part à la victoire des hommes de Fabien Galthié au cours de la visite du XV de Trèfle pour le tournoi des 6 nations (36-14). Un retour parfait donc pour le capitaine des Bleus qui n'a pas manqué de faire perdurer la trend entamée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux avec Emmanuel Macron. Sur son compte X, Dupont a publié une photo de lui en plein duel avec un joueur de l'Irlande, assortie de la légende suivante : « Forts Sure ». Un clin d'oeil évident au discours du président de la République au World Economic Forum de Davos fin janvier. Avec des lunettes de soleil sur le nez, Macron avait tenu les propos suivants en anglais. « Sometimes, it's too slow. For sure. And it needs to be reformed, for sure ».