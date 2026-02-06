XV de France : Karim Benzema provoqué... par un militant de l'extrême droite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les inconditionnels du XV de France ont eu l'opportunité de témoigner d'une image qu'ils attendaient depuis la grave blessure de leur capitaine il y a un peu moins d'un an. Antoine Dupont était de la partie au Stade de France pour la réception de l'Irlande dans le cadre d'une rencontre du tournoi des 6 nations remportée par les Bleus (36-14). Une Marseillaise dont la star du rugby français a pu profiter et qui fut utilisée pour s'en prendre à Karim Benzema sur les réseaux sociaux...

C'était son retour tant attendu. Antoine Dupont a pu revêtir le maillot du XV de France pour la première fois en onze mois. Pour rappel, le demi de mêlée et capitaine des Bleus vivait un après-midi noir à Dublin. Certes, les hommes de Fabien Galthié s'imposaient en terres irlandaises à l'Aviva Stadium (42-27), mais sans Dupont. La faute à une blessure au genou droit contractée à cause d'un déblayage rugueux en sortie de ruck. Verdict ? Rupture d'un ligament croisé du genou droit pour le champion olympique en rugby à VII.

Tu vois @Benzema tu aurais pu faire parti des nôtres. Mais bon tu as choisi un pays dans lequel tu ne veux vivre et encore moins jouer au foot. Le pognon est plus important pour toi.pic.twitter.com/w4FrVHznCF — Bruno Attal (@Bruno_Attal_) February 6, 2026

«Tu vois Karim Benzema, tu aurais pu faire partie des nôtres» Hasard du calendrier, Antoine Dupont a retrouvé l'Irlande pour son retour en équipe de France. Nouvelle victoire pour l'effectif entraîné par Fabien Galthié (36-14). Néanmoins, bien qu'il ne soit plus un joueur international français de par l'annonce de la fin de son histoire avec l'équipe de France de football après la Coupe du monde 2022 et qu'il ne pratique même pas le même sport, Karim Benzema a pris une balle perdue signée... Bruno Attal ! L'ancien policier militant politique d'extrême droite a pris son téléphone pour interpeller Karim Benzema en montrant la vidéo de La Marseillaise chantée par l'ensemble du XV de France. « Tu vois Karim Benzema, tu aurais pu faire partie des nôtres. Mais bon, tu as choisi un pays dans lequel tu ne veux vivre et encore moins jouer au foot. Le pognon est plus important pour toi ».