NBA - ll change d'équipe pour Wembanyama ? L'annonce inattendue avec... Leonardo DiCaprio !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama fait désormais partie du gratin de la NBA. La renommée grandissante du numéro un de la draft 2023 et meilleur rookie de l'année suivante attire. Les rumeurs de trade chez les Spurs de certaines stars de la ligue se multiplient depuis quelque temps. C'est le cas d'un champion NBA et d'un double MVP de saison régulière. Une communication avec Leonardo DiCaprio a été effectuée...

C'est terminé. Depuis ce jeudi 5 février à 21 heures, la période des trades en NBA s'est refermée. Pendant cette deadline, certaines franchises de l'élite du basketball américain attendaient des mouvements. De grands noms tels que Ja Morant ou encore Giannis Antetokounmpo avaient les projecteurs braqués sur eux. Et finalement, le rideau est tombé. Du côté des San Antonio Spurs, un champion NBA aurait pu déposer ses valises afin d'évoluer aux côtés de Victor Wembanyama.

Legends don’t chase. They attract 💯😎 pic.twitter.com/62r1jg93vt — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 5, 2026

«Je pense qu’il lui reste encore de belles années devant lui» Ces dernières semaines, alors que son avenir s'écrivait en pointillés aux Milwaukee Bucks où il se bat chaque saison depuis 2013, Giannis Antetokounmpo a été annoncé comme potentielle recrue des San Antonio Spurs. Cette rumeur a pris une telle ampleur que Victor Wembanyama a été interrogé en janvier dernier si une éventuelle association avec le champion NBA 2021 au Texas, bottant habilement en touche par le biais de propos relayés par Parlons-Basket. « J’essaie d’apprendre autant que possible, même s’il faut reconnaître que chaque situation, chaque histoire est différente, encore plus pour des joueurs étrangers comme nous. Je ne suis personne pour juger la manière dont sa carrière s’est déroulée. Je suis curieux de voir comment va se dérouler le prochain chapitre de sa carrière. J’ai énormément de respect pour ce qu’il fait sur le terrain et ce qu’il continue d’accomplir. Je pense qu’il lui reste encore de belles années devant lui ».