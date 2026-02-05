NBA : Victor Wembanyama rate un rendez-vous à Paris

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a un peu plus d’un an, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama avaient débarqué à l’Accor Arena de Paris à l’occasion de deux matchs de saison régulière NBA face aux Indiana Pacers. La franchise texane fera prochainement son retour dans la capitale française, mais sans la présence de sa star cette fois-ci.

Cette année, les fans français de NBA n’ont pas eu le bonheur de voir la ligue nord-américaine venir à Paris. Les 25 et 27 janvier 2025, Victor Wembanyama avait fait son grand retour en France, quelques mois après les Jeux olympiques de 2024, à l’occasion de deux matchs de saison régulière, opposant les San Antonio Spurs aux Indiana Pacers. Cette année, la NBA a choisi Berlin et Londres, où les Memphis Grizzlies et l’Orlando Magic se sont affrontés les 15 et 18 janvier dernier, mais a déjà annoncé son retour à Paris en 2027 et en 2028.

Un Français de NBA au cœur de rumeurs, il est attaqué sur les réseaux sociaux https://t.co/JmcHwoapfC — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

Les Spurs de retour à Paris pour la « Spurs Week Paris » Reste à savoir si les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama seront de nouveau de la partie. En attendant, la franchise texane va bientôt revenir à Paris, mais sans le Français. En effet, comme indiqué par L’Équipe, elle y organise du 26 février au 1er mars la « Spurs Week Paris », alors qu’au même moment, Victor Wembanyama et ses coéquipiers seront à New York pour deux rencontres face aux Nets et aux Knicks. Au programme, la rénovation d’un terrain à Nanterre, inauguré le 28 février, avec la participation de Wemby pour concevoir son design.