NBA : Wembanyama rejoint par «un ami» ? La clause qui effraye les Spurs

Pierrick Levallet

Et si Victor Wembanyama était rejoint par l’un de ses amis chez les San Antonio Spurs ? La franchise texane chercherait à entourer le phénomène français de la meilleure façon, tout en renforçant sa présence dans la raquette. Un nom a alors été évoqué ces derniers temps. Seulement, l’équipe de Wemby aurait été refroidie par une clause dans le dossier.

Les San Antonio Spurs ne cachent plus leurs intentions avec Victor Wembanyama. La franchise texane cherche à construire autour du Français afin de se garantir un avenir radieux. L’équipe voudrait notamment apporter du renfort dans la raquette pour épauler le phénomène de 22 ans. Et dans cette optique, un nom a été évoqué ces derniers jours.

Wembanyama se fait rentrer dedans : Ce joueur qui le met en «panique» ! https://t.co/FHCxdc0eLA — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

«Je suis un joueur des Knicks» Guerschon Yabusele a en effet plusieurs fois été annoncé chez les San Antonio Spurs. Seulement, l’international français ne serait pas favorable à un transfert. « Pour l’instant, je veux vraiment me concentrer sur le fait d’être ici à New York et sur l’équipe. Évidemment, Wemby est un ami. Mais en ce moment, je me concentre sur l’équipe, sur les New York Knicks. On fait une plutôt bonne saison, on a gagné la NBA Cup, et on essaie d’aller le plus loin possible. Au bout du compte, je suis un joueur des Knicks. J’espère rester ici et je vais essayer d’apporter ce que je peux sur le terrain » a confié le pivot de 30 ans dans des propos rapportés par Parlons Basket.