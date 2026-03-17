XV de France : L'invité surprise aux élections municipales (et ce n'est pas Antoine Dupont !)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En ce dimanche 15 mars se déroulait le premier tour des élections municipales. Et ce, au lendemain de la victoire sur le fil du XV de France contre le XV de la Rose qui a offert un nouveau sacre aux Bleus dans le Tournoi des 6 nations. Au point où la performance d'un coéquipier d'Antoine Dupont a récolté un vote.

Samedi soir, au Stade de France, une fête spéciale avait lieu. En plus du dernier match du Tournoi des 6 nations, le XV de France et le XV de la Rose disputaient le 112ème Crunch en 120 ans depuis la première confrontation entre les deux grosses nations du rugby européen. Pour l'occasion, Adidas sortait une édition collector avec une publicité rassemblant notamment Antoine Dupont, Romain Ntamack, Djibril Cissé et Hugo Ekitike, à la croisée des mondes de l'ovalie et du ballon rond. Et sur le terrain, le spectacle a été au rendez-vous.

À Roubaix, un ou une fan de rugby a glissé dans sa petite enveloppe une photo de Thomas Ramos, qui a donné la victoire à la France hier soir contre la perfide Albion ! #municipales pic.twitter.com/GOoL3zl5Ci — Bruno Renoul (@brenoul) March 15, 2026

«Mettre ce coup de pied à plus de 40 mètres avec le Tournoi au bout de la chaussure à la 84ème minute, c'est grand» Pourtant menés à la mi-temps par les Anglais (24-27), les hommes de Fabien Galthié ont su inverser la tendance dans les ultimes instants de la rencontre avec une pénalité victorieuse à plus de 40 mètres bottée par Thomas Ramos. Un coup de pied gagnant qui a offert le deuxième Tournoi des 6 nations consécutif au XV de France (48-46). Après le coup de sifflet final, son capitaine Antoine Dupont lui rendait hommage pour son impact indéniable dans cette victoire si importante pour les Bleus. « Louis (ndlr Bielle-Biarrey) a été exceptionnel, il a des jambes de feu en ce moment. Et Thomas (ndlr Ramos)... on connaît tous sa fiabilité, mais mettre ce coup de pied à plus de 40 mètres avec le Tournoi au bout de la chaussure à la 84ème minute, c'est grand. Mais tout ça, c'est le fruit d'un travail de sape du pack, des mecs de l'ombre qui se sont dépouillés pour arracher cette dernière munition. C'est la victoire d'un groupe de 23 joueurs qui refuse de perdre ».