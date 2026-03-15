NBA : Wembanyama, le rendez-vous qui risque de faire des étincelles

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est en train de se bâtir une renommée sans pareille en NBA. Beaucoup ne le considèrent même pas comme étant humain à l'instar de Jaylen Brown et Draymond Green quand d'autres à l'image de Nikola Jokic se montre content de se rapprocher de la retraite. Victor Wembanyama, de par sa polyvalence, impressionne la ligue. Son compatriote Rudy Gobert se dit prêt à relever un défi 100% français très bientôt.

Victor Wembanyama (22 ans) est en pleine bourre avec ses coéquipiers des San Antonio Spurs. Au cours des cinq dernières sorties de la franchise texane, les hommes de Mitch Johnson ne se sont inclinés qu'une seule et unique fois contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic (131-136) sans Victor Wembanyama qui n'avait pas pris part à la rencontre. Sinon, que des victoires pour les Spurs avec des performances individuelles de Wemby assez folles avec notamment 39 points et 11 rebonds contre les Boston Celtics (125-116) ou encore 32 points et 12 rebonds contre les Charlotte Hornets.

Draymond Agrees With Jaylen Brown's Assessment Of Victor Wembanyama



“Wemby is this otherworldly thing man. Like, I’m not even going to say otherworldly person, he is just this otherworldly thing and everything that he does is going to take you like four people to do. Like, he is… pic.twitter.com/YcOorVJxa4 — The Draymond Green Show (@DraymondShow) March 15, 2026

«Chaque année, tout le travail qu’il fournit finit par payer» Dominant. C'est l'adjectif adéquat pour qualifier l'impact de Victor Wembanyama sur les parquets de NBA. Son compatriote français et aîné Rudy Gobert (33 ans) a accordé une interview au journaliste Mark Medina. L'occasion pour Gobzilla comme il est surnommé de souligner tout le travail de l'ombre effectué par Wembanyama qui paye ses fruits chaque semaine cette saison. « Il progresse de plus en plus. Il réalise une saison incroyable, collectivement comme individuellement. Il contre énormément de tirs et c’est vraiment impressionnant à regarder. Je suis vraiment fier de lui. Chaque année, tout le travail qu’il fournit finit par payer. Je sais à quel point il travaille dur, à quel point il est discipliné et combien il aime ce sport. Il joue avec une mentalité de gagnant, et j’adore ça ».