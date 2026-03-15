NBA : Wembanyama, le rendez-vous qui risque de faire des étincelles

Il est en train de se bâtir une renommée sans pareille en NBA. Beaucoup ne le considèrent même pas comme étant humain à l'instar de Jaylen Brown et Draymond Green quand d'autres à l'image de Nikola Jokic se montre content de se rapprocher de la retraite. Victor Wembanyama, de par sa polyvalence, impressionne la ligue. Son compatriote Rudy Gobert se dit prêt à relever un défi 100% français très bientôt.
Victor Wembanyama (22 ans) est en pleine bourre avec ses coéquipiers des San Antonio Spurs. Au cours des cinq dernières sorties de la franchise texane, les hommes de Mitch Johnson ne se sont inclinés qu'une seule et unique fois contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic (131-136) sans Victor Wembanyama qui n'avait pas pris part à la rencontre. Sinon, que des victoires pour les Spurs avec des performances individuelles de Wemby assez folles avec notamment 39 points et 11 rebonds contre les Boston Celtics (125-116) ou encore 32 points et 12 rebonds contre les Charlotte Hornets.
«Chaque année, tout le travail qu’il fournit finit par payer»
Dominant. C'est l'adjectif adéquat pour qualifier l'impact de Victor Wembanyama sur les parquets de NBA. Son compatriote français et aîné Rudy Gobert (33 ans) a accordé une interview au journaliste Mark Medina. L'occasion pour Gobzilla comme il est surnommé de souligner tout le travail de l'ombre effectué par Wembanyama qui paye ses fruits chaque semaine cette saison. « Il progresse de plus en plus. Il réalise une saison incroyable, collectivement comme individuellement. Il contre énormément de tirs et c’est vraiment impressionnant à regarder. Je suis vraiment fier de lui. Chaque année, tout le travail qu’il fournit finit par payer. Je sais à quel point il travaille dur, à quel point il est discipliné et combien il aime ce sport. Il joue avec une mentalité de gagnant, et j’adore ça ».
«J’espère qu’on aura l’occasion de s’affronter en playoffs»
Le discours de Rudy Gobert a également été retranscrit par Parlons-Basket. L'occasion pour le pivot qui a été élu à quatre reprises meilleur défenseur de l'année de prendre rendez-vous avec le jeune talent français pour les Play-Offs en post saison grâce à une éventuelle opposition entre les Spurs et les Minnesota Timberwolves. « J’espère qu’on aura l’occasion de s’affronter en playoffs. Ce serait un défi amusant. Le titre de défenseur de l'année ? Que le meilleur gagne. Il reste encore beaucoup de matchs. Mais quoi qu’il arrive, je suis vraiment fier de lui ». Victor Wembanyama est attendu de pied ferme à Minneapolis pour les Play-Offs.