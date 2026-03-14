JO d'hiver 2026 : «Ça m'a saoulé», ce grand nom du sport français craque !

Le mois dernier, les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 ont proposé une belle fête aux nombreux téléspectateurs. En France, il y avait de quoi se réjouir puisque les Bleus ont récolté pas moins de 23 médailles et ils ont terminé à la 6ème du tableau des médailles. C'était une belle réussite puisque le précédent record était de 15 médailles mais pourtant, un grand champion français n'a pas apprécié l'attitude de tous les athlètes concernant leurs résultats.
Malgré les très bons résultats de l'Equipe de France lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, tout le monde n'a pas été totalement satisfait devant sa télévision. En effet, si la France a battu son record de médailles lors de cette édition, il y a aussi eu pas mal de 4èmes et 5èmes places qui laissent envisager de belles choses pour l'avenir. Mais David Douillet a jugé qu'il y avait un manque d'ambition chez certains...
« Ça m'a saoulé »
Ancien ministre des Sports et double champion olympique de judo, David Douillet a suivi de près les Jeux olympiques d'hiver et n'a pas apprécié l'attitude de tous les Français qui ont fini au pied du podium. A la fin des Jeux, il avait été plutôt critique. « Je trouve que certains athlètes, pas mal d’athlètes, se sont satisfaits de leurs quatrième ou cinquième places et ça, ça m’a saoulé. J’ai vu des athlètes un peu comme au Club Med : “On a fait 4e, on a fait 5e, bon ben ouais ok, tranquille” et ça repart avec le sourire. Ce n’est pas possible, cette attitude-là je l’ai vue souvent, en particulier dans l’équipe de France, ça m’a vraiment déstabilisé » glisse-t-il dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.
La France sauvée par le biathlon ?
En remportant 23 médailles sur les Jeux olympiques, la France a réalisé son meilleur bilan et espère poursuivre dans cette voie avant d'accueillir la prochaine édition dans 4 ans. Mais il faut aussi noter que le biathlon a largement contribué au succès des Bleus en remportant 13 médailles à lui seul. « On a eu énormément de 4ᵉ et 5ᵉ places… On aurait pu faire à presque pas grand-chose beaucoup mieux. Il y a treize médailles sur 23 pour le biathlon et là, on a clairement un arbre qui cache la forêt. Si l’arbre vacille la prochaine fois, la chute peut être vertigineuse » poursuit-il. David Douillet n'en est pas à son coup d'essai. En 2024, il avait critiqué l'attitude de Jimmy Gressier, 13ème du 10 000 mètres en battant le record de France. Un an plus tard, ce dernier lui avait répondu en allant chercher le titre mondial. Espérons le même succès pour les athlètes qu'il visait.