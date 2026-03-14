JO d'hiver 2026 : «Ça m'a saoulé», ce grand nom du sport français craque !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mois dernier, les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 ont proposé une belle fête aux nombreux téléspectateurs. En France, il y avait de quoi se réjouir puisque les Bleus ont récolté pas moins de 23 médailles et ils ont terminé à la 6ème du tableau des médailles. C'était une belle réussite puisque le précédent record était de 15 médailles mais pourtant, un grand champion français n'a pas apprécié l'attitude de tous les athlètes concernant leurs résultats.

Malgré les très bons résultats de l'Equipe de France lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, tout le monde n'a pas été totalement satisfait devant sa télévision. En effet, si la France a battu son record de médailles lors de cette édition, il y a aussi eu pas mal de 4èmes et 5èmes places qui laissent envisager de belles choses pour l'avenir. Mais David Douillet a jugé qu'il y avait un manque d'ambition chez certains...

JO d'hiver 2026 : Les très lourdes conséquences pour La Chaîne L'EQUIPE... https://t.co/X7QnL2EPuY — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

« Ça m'a saoulé » Ancien ministre des Sports et double champion olympique de judo, David Douillet a suivi de près les Jeux olympiques d'hiver et n'a pas apprécié l'attitude de tous les Français qui ont fini au pied du podium. A la fin des Jeux, il avait été plutôt critique. « Je trouve que certains athlètes, pas mal d’athlètes, se sont satisfaits de leurs quatrième ou cinquième places et ça, ça m’a saoulé. J’ai vu des athlètes un peu comme au Club Med : “On a fait 4e, on a fait 5e, bon ben ouais ok, tranquille” et ça repart avec le sourire. Ce n’est pas possible, cette attitude-là je l’ai vue souvent, en particulier dans l’équipe de France, ça m’a vraiment déstabilisé » glisse-t-il dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.