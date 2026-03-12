NBA : Wembanyama agressé en plein match, les images qui font parler…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n’était qu’un fait de match dans un match up entre un joueur qui attaque et l’autre qui défend son panier. Victor Wembanyama se trouvait dans le premier cas de figure énoncé et a subi une double intervention illicite dans la même action qui l’a fait souffrir sur une partie du visage ensanglantée mardi soir. Il a tout raconté en fin de match.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama a signé une performance de haute volée contre les Boston Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown. Avant la rencontre, le dernier cité se confiait en plein live sur la force de la nature qu’est le franchise player des San Antonio Spurs qui ne fait à ses yeux plus partie du royaume des humains. « Ce gars, Wemby, c'est un problème. Un gros problème. Quand je dis que je suis le meilleur two way player de la ligue, je ne compte pas Wemby. Wemby ne compte pas. Il n'est même pas humain. Je suis le meilleur humain (rires) ».

This was NOT called a foul. Wemby has the worst whistle of any superstar in recent memory. pic.twitter.com/jG0V4SFDNB https://t.co/Fc85SdgXnk — Wemby Central 👽 (@WembyCentral) March 11, 2026

Victor Wembanyama victime de deux coups dans le nez Lors de la réception des C’s au Frost Bank Center, Victor Wembanyama leur a offert un joli comité d’accueil avec 39 points marqués, 11 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes passées sur le parquet. Résultat des courses : victoire 125-116 pour les Spurs avec au passage une agression subie par Wemby au niveau du visage signée Sam Hauser. Dans une position défensive contre le Français, l’ailier lui a asséné dans son élan un coup avec la paume de sa main dans le nez avant d’en faire de même avec son bras dans la continuité du geste.