Un attaquant régale au PSG : Il l'avait annoncé à la télévision !

Mercredi soir, le PSG a peut-être connu un déclic en s'imposant largement contre Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions (5-2). Et avant même la rencontre, un consultant avait tout vu, annonce un scénario très proche de la réalité.
Sur le banc au coup d'envoi du choc contre Chelsea, Khvicha Kvaratskhelia a remplacé Ousmane Dembélé à l'heure de jeu, et s'est offert un récital. Passeur décisif pour Vitinha, le Géorgien a ensuite inscrit un doublé dont une frappe merveilleuse de l'extérieur de la surface, ce qui permet au PSG d'envisager plus sereinement le match retour après cette large victoire (5-2). Et cette prestation ne doit pas être une surprise pour Ludovic Obraniak, qui avait prédit que Kvaratskhelia réaliserait un tel match et sa prémonition s'est confirmée.
Obraniak avait deviné la prestation de Kvaratskhelia
« Il n’y a pas eu de grands soirs ces derniers temps pour le Paris Saint-Germain… Du coup, il n’a pas beaucoup forcé son talent. Néanmoins, s’il y en a bien un qui est capable de faire exploser une défense, et de faire prendre feu au Parc des Princes, c’est bien lui… Il a quand même une particularité ce joueur, c’est qu’il est dans la défiance perpétuelle. Donc quand il est dans un bon soir, qu’il commence à prendre le ballon, et qu’il vient fixer son vis-à-vis… », racontait-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«J’attends beaucoup de lui face à Chelsea»
« Là, s’il joue à gauche face à Chelsea, ce sera l’arrière droit… S’il vient fixer en permanence, s’il commence à faire ce qu’il sait très bien faire, c’est-à-dire foutre un bordel terrible dans la défense de Chelsea, qui n’est pas la meilleure défense européenne du moment, je pense qu’il peut créer quelque chose… A mon avis, c’est lui qui doit enflammer le Parc des Princes, et ses partenaires. J’attends beaucoup de lui face à Chelsea », ajoutait Ludovic Obraniak qui avait donc tout vu concernant la prestation de Khvicha Kvaratskhelia.