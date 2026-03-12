Un attaquant régale au PSG : Il l'avait annoncé à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a peut-être connu un déclic en s'imposant largement contre Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions (5-2). Et avant même la rencontre, un consultant avait tout vu, annonce un scénario très proche de la réalité.

Sur le banc au coup d'envoi du choc contre Chelsea, Khvicha Kvaratskhelia a remplacé Ousmane Dembélé à l'heure de jeu, et s'est offert un récital. Passeur décisif pour Vitinha, le Géorgien a ensuite inscrit un doublé dont une frappe merveilleuse de l'extérieur de la surface, ce qui permet au PSG d'envisager plus sereinement le match retour après cette large victoire (5-2). Et cette prestation ne doit pas être une surprise pour Ludovic Obraniak, qui avait prédit que Kvaratskhelia réaliserait un tel match et sa prémonition s'est confirmée.

🇪🇺🇫🇷 PSG 4-2 Chelsea | Champions League, octavos de final (ida)



ES UN ZAPATAZO TREMENDO de Khvicha Kvaratskhelia



CUARTO GOL DEL PSG para llevarse una buena ventaja a Stamford Bridge 🇬🇪pic.twitter.com/2gwzos1chi — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 11, 2026

Obraniak avait deviné la prestation de Kvaratskhelia « Il n’y a pas eu de grands soirs ces derniers temps pour le Paris Saint-Germain… Du coup, il n’a pas beaucoup forcé son talent. Néanmoins, s’il y en a bien un qui est capable de faire exploser une défense, et de faire prendre feu au Parc des Princes, c’est bien lui… Il a quand même une particularité ce joueur, c’est qu’il est dans la défiance perpétuelle. Donc quand il est dans un bon soir, qu’il commence à prendre le ballon, et qu’il vient fixer son vis-à-vis… », racontait-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.