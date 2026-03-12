«Ne me frappe pas» : Après tant d’années, Messi a craqué au PSG…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De par son style de jeu et la menace qu’il représentait pour les adversaires, Lionel Messi a été pendant de longues années l’ennemi à abattre. Et plus particulièrement lorsqu’il évoluait au FC Barcelone (2004-2021) lors des confrontations sous tension avec le Real Madrid. Un jour, Messi a craqué en confrontant un de ses bourreaux de longue date.

Avec plus de 20 ans de carrière derrière lui, Lionel Messi en a pris des coups. Que ce soit aux entraînements avec le FC Barcelone, puis le PSG et à présent à l’Inter Miami, mais surtout au cours des matchs, La Pulga a été chargée à maintes et maintes reprises. Il n’y avait qu’à s’attarder sur les duels épiques au début des années 2010 entre le FC Barcelone de Pep Guardiola et le Real Madrid de José Mourinho. De véritables règlements de compte sur le plan physique.

🗣️ Sergio Ramos: "The first time I trained with Messi in Paris, he jokingly said to me: 'Ramos, remember that we are on the same team now. Don't forget tha, don't hit me.' I smiled and replied, 'Don't worry, now I'll hit anyone who comes near you.'" pic.twitter.com/Q7oepHnjgi — The Footy Section (@FTBLsection) March 12, 2026

«Sergio, souviens-toi, nous sommes maintenant dans la même équipe, ne me frappe pas» Parmi les bourreaux de Lionel Messi, il y avait sans surprise les défenseurs Pepe et Sergio Ramos au Real Madrid. Ironie du sort, les deux champions du monde sont passés de rivaux à coéquipiers lorsqu’ils ont tous deux déposés leurs valises au Paris Saint-Germain à l’été 2021 à la fin de leurs contrats respectifs au FC Barcelone ainsi qu’au Real Madrid. Il y a quelque temps, l’Espagnol avait révélé avoir reçu une requête spéciale de la part du multiple lauréat du Ballon d’or. « La première fois que je me suis entraîné avec Messi, il m’a dit : « Sergio, souviens-toi, nous sommes maintenant dans la même équipe, ne me frappe pas ».