«Ne me frappe pas» : Après tant d’années, Messi a craqué au PSG…

De par son style de jeu et la menace qu’il représentait pour les adversaires, Lionel Messi a été pendant de longues années l’ennemi à abattre. Et plus particulièrement lorsqu’il évoluait au FC Barcelone (2004-2021) lors des confrontations sous tension avec le Real Madrid. Un jour, Messi a craqué en confrontant un de ses bourreaux de longue date.
Avec plus de 20 ans de carrière derrière lui, Lionel Messi en a pris des coups. Que ce soit aux entraînements avec le FC Barcelone, puis le PSG et à présent à l’Inter Miami, mais surtout au cours des matchs, La Pulga a été chargée à maintes et maintes reprises. Il n’y avait qu’à s’attarder sur les duels épiques au début des années 2010 entre le FC Barcelone de Pep Guardiola et le Real Madrid de José Mourinho. De véritables règlements de compte sur le plan physique.
«Sergio, souviens-toi, nous sommes maintenant dans la même équipe, ne me frappe pas»
Parmi les bourreaux de Lionel Messi, il y avait sans surprise les défenseurs Pepe et Sergio Ramos au Real Madrid. Ironie du sort, les deux champions du monde sont passés de rivaux à coéquipiers lorsqu’ils ont tous deux déposés leurs valises au Paris Saint-Germain à l’été 2021 à la fin de leurs contrats respectifs au FC Barcelone ainsi qu’au Real Madrid. Il y a quelque temps, l’Espagnol avait révélé avoir reçu une requête spéciale de la part du multiple lauréat du Ballon d’or. « La première fois que je me suis entraîné avec Messi, il m’a dit : « Sergio, souviens-toi, nous sommes maintenant dans la même équipe, ne me frappe pas ».
«Maintenant je frapperai quiconque s’approchera de toi»
Une demande qui n’a pas manqué de faire sourire puis réagir Sergio Ramos. Par le biais de propos relayés par OneFootball, le champion du monde 2010 et légende du Real Madrid tenait le discours suivant. « Je lui ai répondu : « Détends-toi, maintenant je frapperai quiconque s’approchera de toi » ». Ce changement de décor vers la capitale française a été un véritable ouf de soulagement pour Sergio Ramos qui n’avait plus à se coltiner Lionel Messi lors d’oppositions. « Quand j’ai joué mon premier match avec lui, je me suis dit : « C’est génial, je peux enfin me détendre ».