«L'un des meilleurs au monde» : Ce joueur du PSG qui est «de la trempe de Yamal»

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique a battu sèchement Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. D'après Dominique Sévérac, l'un des attaquants du club de la capitale, qui s'est illustré au Parc des Princes, peut s'assoir à la même table que Lamine Yamal (FC Barcelone).

Pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à Chelsea au Parc des Princes ce mercredi soir. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposé 5-2 à Paris, grâce notamment à une entrée fracassante de Khvicha Kvaratskhelia, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac n'a pas tari d'éloges à l'égard du numéro 7 du PSG, n'hésitant pas à le comparer à Lamine Yamal (FC Barcelone).

«Kvara était remonté comme un coucou» « Pensez-vous que le fait que Kvara soit sur le banc en début de match l'ait un peu piqué dans son orgueil, ce qui expliquerait son entrée fracassante à la 63ème minute de jeu ? Je pense qu'il était sur le banc pour des raisons tactiques, puisque Luis Enrique a utilisé Doué en meneur axial. Il n'empêche que Kvara était remonté comme un coucou. C'est un animal et c'est une expression positive à mon sens », s'est enflammé Dominique Sévérac, avant de poursuivre.