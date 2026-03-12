OM - Le départ qui a sauvé le vestiaire : «Nous sommes plus unis»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de Marseille, le quotidien n’a pas été de tout repos depuis la Saint-Sylvestre. Entre les échecs sportifs et les changements institutionnels, ce fut quelques semaines mouvementées pour le vestiaire de l’OM. Un membre important de l’effectif marseillais est monté au créneau sur cette mauvaise passe surmontée grâce à un départ.

L’Olympique de Marseille a pris la foudre ces dernières semaines. Après la désillusion du Trophée des champions perdu sur le fil contre le PSG au Koweït (2-2 puis 1-4 aux tirs au but), le groupe marseillais est allé de désillusions en désillusions. Une élimination choquante lors de la dernière journée de la phase de saison régulière de la Ligue des champions, une claque historique contre le Paris Saint-Germain au Classique (5-0, le plus gros écart contre le rival) avec une élimination en 1/4 de finale de Coupe de France aux tirs au but une fois de plus face au Toulouse FC (2-2 et 4-5).

🗣💬 "C'est le moment d'être tous ensemble"



🤝 Rulli appelle à l'union sacrée entre les joueurs et les supporters de l'OM. pic.twitter.com/SHkhmHEq02 — RMC Sport (@RMCsport) March 12, 2026

«Notre voyage en Espagne nous a fait du bien» Un changement d’entraîneur, un faux-départ du directeur du football, un nouveau président… Le vestiaire de l’OM a été au cœur d’une tempête, mais a pu se ressourcer à Marbella en stage à la fin du mois de février avec son nouveau coach Habib Beye. Une mise au vert fructueuse selon Geronimo Rulli. « Beaucoup de personnes regardent l’OM en pensant que nous sommes au sol. Mais moi, cela me donne de la force pour montrer que ce n’est pas le cas. Dans le vestiaire nous savons tout ce que nous avons traversé ces derniers mois, sur le plan sportif et extra-sportif. Notre voyage en Espagne nous a fait du bien, il nous a permis d’être plus unis ».