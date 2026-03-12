Un joueur du PSG en difficulté : Les «erreurs immenses» qu’il doit espérer

Amadou Diawara

A la peine au PSG, ce joueur ne semble plus figurer dans les plans de Luis Enrique. Non utilisé pendant plusieurs semaines, ce pensionnaire du club parisien a besoin d'un miracle pour rejouer. En effet, son concurrent direct doit se blesser ou commettre de grosses erreurs pour qu'il soit relancé.

Déterminé à avoir un gardien avec un très bon jeu au pied, Luis Enrique a réclamé la signature de Lucas Chevalier à Luis Campos lors du dernier mercato estival. Pour régaler l'entraineur espagnol, le conseiller football du PSG a fait le nécessaire pour recruter le portier de 24 ans, ayant formulé une offre d'environ 40M€ au LOSC. En parallèle, Luis Campos a bouclé la vente de Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint Manchester City pour une somme proche de 30M€.

Mercato - PSG : «C'est fait», une signature est annoncée ! https://t.co/0lnGfGcW6M — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

«Chevalier reviendra si Safonov se blesse...» Recruté pour être le gardien numéro 1 du PSG, Lucas Chevalier n'a pas du tout réussi son adaptation à Paris. Incapable d'évoluer à son meilleur niveau ces derniers mois, l'international français a vu Matvey Safonov lui passer devant dans la hiérarchie de Luis Enrique. Et à en croire Dominique Sévérac, Lucas Chevalier n'est pas près de retrouver une place de titulaire, ayant besoin d'un coup du sort pour être relancé par son entraineur.