Un joueur du PSG en difficulté : Les «erreurs immenses» qu’il doit espérer

A la peine au PSG, ce joueur ne semble plus figurer dans les plans de Luis Enrique. Non utilisé pendant plusieurs semaines, ce pensionnaire du club parisien a besoin d'un miracle pour rejouer. En effet, son concurrent direct doit se blesser ou commettre de grosses erreurs pour qu'il soit relancé.
Déterminé à avoir un gardien avec un très bon jeu au pied, Luis Enrique a réclamé la signature de Lucas Chevalier à Luis Campos lors du dernier mercato estival. Pour régaler l'entraineur espagnol, le conseiller football du PSG a fait le nécessaire pour recruter le portier de 24 ans, ayant formulé une offre d'environ 40M€ au LOSC. En parallèle, Luis Campos a bouclé la vente de Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint Manchester City pour une somme proche de 30M€.
«Chevalier reviendra si Safonov se blesse...»
Recruté pour être le gardien numéro 1 du PSG, Lucas Chevalier n'a pas du tout réussi son adaptation à Paris. Incapable d'évoluer à son meilleur niveau ces derniers mois, l'international français a vu Matvey Safonov lui passer devant dans la hiérarchie de Luis Enrique. Et à en croire Dominique Sévérac, Lucas Chevalier n'est pas près de retrouver une place de titulaire, ayant besoin d'un coup du sort pour être relancé par son entraineur.
«...ou commet des erreurs immenses»
« Lucas Chevalier peut-il ravoir sa chance après les quelques bévues de Safonov ? Ce n'est pas la tendance. Chevalier reviendra si Safonov se blesse ou commet des erreurs immenses. Ce n'est pas le cas. Le Russe va continuer en 8e de finale retour et si Paris se qualifie, sera le gardien en quart contre Galatasaray ou Liverpool », a affirmé Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes ce jeudi après-midi. Reste à savoir si Matvey Safonov va être lâché par son corps ou par son mental, et si Lucas Chevalier saura répondre présent dans un tel scénario.