PSG : La nouvelle invention de génie de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Luis Enrique a posé ses valises à Paris, ayant pris les rênes du PSG. Depuis son arrivée dans la capitale française, le coach de 55 ans aime tenter des nouveaux coups pour surprendre ses adversaires. Dernièrement, Luis Enrique s'est montré une nouvelle fois ingénieux, et cela a porté ses fruits.

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a affronté Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et la bande à Marquinhos a remporté le premier round face aux Blues au Parc des Princes (5-2). Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac a affirmé que le PSG avait fait tomber Chelsea grâce à une nouvelle idée de génie de Luis Enrique.

Mercato - PSG : «C'est fait», une signature est annoncée ! https://t.co/0lnGfGcW6M — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

«Il a "inventé" une tactique» « La fragilité défensive du PSG fait peur : Marquinhos est trop souvent dépassé en vitesse, Nuno Mendes semble commettre des fautes d'étourderie, le milieu ne blinde pas assez et laisse des espaces et Safonov n'est pas un gardien dominant. Je pense qu'une remontada de Chelsea est possible. D'accord ? Pas d'accord avec le fait que Chelsea se qualifie mais d'accord avec le problème défensif. Il y a les états de forme discutables comme Nuno Mendes qui traverse depuis un mois un moment très difficile, depuis le match à Rennes », a analysé Dominique Sévérac, avant de poursuivre.