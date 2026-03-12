Mercato - PSG : Il annonce le départ d’un joueur, «le point de non-retour est atteint»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, la direction sportive a opéré de sérieux changements au niveau de la grille salariale. Moins de revenus fixes, mais la possibilité de les faire gonfler par des bonus liés à la performance. L’époque des contrats dorés de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi est révolue, ce qui semble avoir entre autres précipité le divorce avec Gianluigi Donnarumma. Et une autre séparation pointerait le bout de son nez.

Tout va très vite dans le football. Buteur en finale de Ligue des champions face à l’Inter le 31 mai dernier (5-0), il a participé à la première conquête du PSG de son histoire en C1. Un souvenir qui restera à jamais gravé dans sa mémoire et dans celle de la communauté parisienne. Une soirée mémorable qui l’a fait basculer dans une autre dimension, lui permettant d’avoir un tout autre statut depuis le début de la saison. Cependant, ça commencerait à coincer avec le comité directeur du PSG sur le plan contractuel.

«Le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux» Senny Mayulu pourrait ne pas avoir le même destin que Warren Zaïre-Emery. Le milieu offensif de 19 ans est engagé par le biais d’un contrat jusqu’en juin 2027, mais la situation ne se décante pas encore malgré les diverses discussions entre les dirigeants parisiens et l’entourage de Mayulu. Selon Dominque Séverac, la situation est de plus en plus critique au point où un départ du titi parisien est à ce jour inéluctable. « Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C'est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison ».