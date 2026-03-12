Cyclisme : Vingegaard dans les temps pour son doublé Giro-Tour...

Si on parle beaucoup actuellement de Paul Seixas et de son éclosion face à Pogacar, qui pourrait l'amener face au Slovène pour la conquête du maillot jaune sur les routes du mois de juillet, Jonas Vingegaard n'en poursuit pas moins son petit bonhomme de chemin loin des écrans radars. Et à l'image de ce qu'il montre sur Paris-Nice, le leader danois apparaît dans les temps pour son projet de doublé Giro-Tour...

Jonas Vingegaard est apparu sous un jour nouveau en ce début de 2026. Désireux de tout modifier pour briser la spirale de la défaite dans laquelle il était enfermée face à Tadej Pogacar, Vingegaard n'a pas caché qu'il retrouvait une nouvelle motivation en changeant totalement son approche du Tour de France, passant au préalable par la case Giro, où il visera aussi la victoire finale. Le leader danois avait ainsi confié il y a quelques semaines sa conviction qu'il s'agissait du meilleur moyen pour lui de performer au Tour de France : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection. Pour autant, pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est toujours quelque chose auquel je rêve. Remporter le Tour une troisième fois, ce serait incroyable. Le focus, c'est le Giro dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Tour. Ce sont deux grands objectifs, et je suis extrêmement motivé. Je suppose qu'à force de répéter les mêmes choses chaque année, on finit par s'enfermer dans le même rôle et à faire la même chose d'année en année. Ce n'est pas que je manque de motivation, loin de là, mais c'est plutôt que parfois, on a besoin de nouveauté pour raviver sa motivation. C'est ce que nous faisons en ce moment et je sens que j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis quelques années. En fait, j'ai ressenti cette énergie dès que j'ai repris l'entraînement. Même avant, car nous avions le programme, pas encore finalisé, mais le Giro et le Tour étaient déjà programmés entre fin octobre et début novembre. Nous savions déjà à ce moment-là que c'étaient les deux objectifs principaux. Ensuite, bien sûr, la question de la préparation est venue un peu plus tard. Mais dès lors, j'étais très motivé pour cette année ».