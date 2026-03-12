Cyclisme : Pogacar en approche de Paris-Roubaix ? Van Aert ne s'y trompe pas...

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient de remporter les Strade Bianche et qu'il va rapidement se tourner vers Milan San Remo, Tadej Pogacar se prépare déjà au combat de Paris-Roubaix, son autre grand objectif de la saison. Interrogé sur le sujet par les médias belges, alors que le Slovène a été vu en reconnaissance sur les secteurs pavés du Nord en ce début de semaine, Wout Van Aert ne s'y est pas trompé...

Alors qu'il vient de remporter une nouvelle fois les Strade Bianche haut la main, Tadej Pogacar peut se tourner sereinement vers Milan San Remo, son premier grand rendez-vous de la saison, l'un des deux Monuments qui manquent encore à son palmarès et qu'il rêve de gagner. Mais son esprit est déjà orienté vers une autre date clé, celle de Paris-Roubaix, la course ultime pour le champion slovène, l'autre Monument manquant, celui qu'il a découvert l'an dernier et qui hante ses pensées depuis.

Une reconnaissance qui en dit long sur sa motivation... C'est d'ailleurs tout sauf un hasard si on a pu voir le double champion du monde en reconnaissance pendant deux jours en ce début de semaine sur les secteurs pavés en compagnie de son coéquipier et spécialiste de l'exercice Florian Vermeersch. Le champion slovène a déjà le couteau entre les dents à l'approche de l'Enfer du Nord, prêt à en découdre avec le géant de l'épreuve, Mathieu Van der Poel.