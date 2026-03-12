Zinedine Zidane : Le rendez-vous surprise annoncé à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il pourrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane était présent à Madrid ce mercredi pour assister à la rencontre de son ancien club en Ligue des champions face à Manchester City (3-0). Dans quelques jours, c’est dans une autre ville chère à son cœur que l’on pourrait le retrouver…

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane attend patiemment que la place de sélectionneur en équipe de France se libère. Cela sera le cas après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, avec le départ de Didier Deschamps. Grand favori pour le poste, Zinedine Zidane profite encore de son temps libre et a été aperçu ce mercredi soir au Santiago Bernabéu pour assister à l’éclatante victoire du Real Madrid contre Manchester City (3-0) en Ligue des champions.

Zinedine Zidane invité par l’Algérie ? Et dans quelques jours, c’est à Turin que l’on devrait retrouver Zinedine Zidane. Selon les informations divulguées par DZ Foot, l’ancien international français pourrait être mis à l’honneur du côté de l'Allianz Stadium le 31 mars prochain à l'occasion du match amical entre l’Algérie et l’Uruguay. Une rencontre particulière pour celui qui est d'origine algérienne et qui a passé cinq saisons à la Juve.