Le pari de Kylian Mbappé qui lui coûte cher…

Un record à aller chercher, Kylian Mbappé savait qu’il jouait gros en fin d’année dernière en allant au-delà de ses limites physiques pour rejoindre son idole. Ça n’a pas manqué : il souffre d’une blessure au genou depuis plusieurs semaines qui le plombe et pourrait continuer de le maintenir écarter.
Ces dernières semaines, les yeux du staff de Didier Deschamps sont rivés vers l’Espagne. La faute à la blessure de Jules Koundé, l’international français du FC Barcelone souffrant aux ischio-jambiers au 3ème tiers du biceps fémoral de la cuisse gauche, mais pas seulement. Le capitaine de l’équipe de France, à savoir Kylian Mbappé, est lui aussi diminué physiquement. Non pas à la cuisse, mais plutôt au genou. Une douleur qu’il traîne depuis plusieurs mois mais sur laquelle il a forcé.
«Il n’était pas apte physiquement»
Chassant le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année avec le Real Madrid en 2013 avec 59 réalisations, Kylian Mbappé a multiplié les apparitions en décembre 2025 dans l’optique d’imiter voire de surclasser son idole de toujours. Finalement, Mbappé sera parvenu à égaler CR7, mais au prix de son genou. « Quand Mbappé était sur le terrain depuis décembre dernier, il n’était pas apte physiquement. Il voulait jouer jusqu’à la fin de l’année pour égaler ou battre le record de buts sur un an de Cristiano Ronaldo ». a confié Guillem Balague sur CBS Sports.
«Ça a rallongé la durée de sa blessure»
Objectif atteint pour Kylian Mbappé qui en paie les pots cassés à présent. Les retours au sujet de l’état de son genou sont divers et variés, certaines sources évoquant une indisponibilité plus longue que prévue, à savoir son retour pour la seconde manche des 1/8ème de finale mardi prochain à l’Etihad Stadium contre Manchester City. « Il l’a égalé, en jouant notamment contre une équipe de troisième division en coupe. Ça a rallongé la durée de sa blessure. Il faudra qu’Arbeloa puisse tirer le meilleur de lui, il a besoin d’un manager et de stabilité », a conclu le journaliste espagnol sur les antennes du diffuseur de la Ligue des champions.