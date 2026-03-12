Le pari de Kylian Mbappé qui lui coûte cher…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un record à aller chercher, Kylian Mbappé savait qu’il jouait gros en fin d’année dernière en allant au-delà de ses limites physiques pour rejoindre son idole. Ça n’a pas manqué : il souffre d’une blessure au genou depuis plusieurs semaines qui le plombe et pourrait continuer de le maintenir écarter.

Ces dernières semaines, les yeux du staff de Didier Deschamps sont rivés vers l’Espagne. La faute à la blessure de Jules Koundé, l’international français du FC Barcelone souffrant aux ischio-jambiers au 3ème tiers du biceps fémoral de la cuisse gauche, mais pas seulement. Le capitaine de l’équipe de France, à savoir Kylian Mbappé, est lui aussi diminué physiquement. Non pas à la cuisse, mais plutôt au genou. Une douleur qu’il traîne depuis plusieurs mois mais sur laquelle il a forcé.

"He wanted to play until the end of the year because he wanted to equal or better the record of Cristiano Ronaldo."@GuillemBalague provides an update on Kylian Mbappé's injury situation 🇫🇷 pic.twitter.com/PCZEZgyZNu — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 12, 2026

«Il n’était pas apte physiquement» Chassant le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année avec le Real Madrid en 2013 avec 59 réalisations, Kylian Mbappé a multiplié les apparitions en décembre 2025 dans l’optique d’imiter voire de surclasser son idole de toujours. Finalement, Mbappé sera parvenu à égaler CR7, mais au prix de son genou. « Quand Mbappé était sur le terrain depuis décembre dernier, il n’était pas apte physiquement. Il voulait jouer jusqu’à la fin de l’année pour égaler ou battre le record de buts sur un an de Cristiano Ronaldo ». a confié Guillem Balague sur CBS Sports.