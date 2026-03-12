Mercato - OM : «Je n'enverrai plus un joueur à Marseille», Benatia à l'origine d'une catastrophe...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, l'OM a connu de nombreux changements au sein de son organigramme avec la prise de pouvoir de Medhi Benatia. Mais cela ne fait pas du tout l'unanimité, à tel point qu'un agent refuse désormais d'envoyer ses joueurs à Marseille.

Comme souvent, l'OM se retrouve dans une crise dans laquelle il s'est lui-même plongé. En effet, avec des résultats très décevants durant le mois de janvier et notamment l'élimination en Ligue des champions après la déroute à Bruges (0-3), plusieurs changements majeurs ont eu lieu en interne. Le principale concerne Medhi Benatia qui a largement tiré profit de la situation pour étendre son influence en interne, aux dépens de Pablo Longoria. Comme révélé par le10sport.com, Benatia a notamment obtenu gain de cause pour le choix de l'entraîneur face à Longoria qui réclamait le retour d'Igor Tudor.

Les méthodes Benatia font parler... Et ce changement de gouvernance est d'ailleurs loin de faire l'unanimité du côté de l'OM où les méthodes Benatia sont pointées du doigt. La Provence consacre d'ailleurs un large dossier à cette situation dans lequel on comprend que l'ancien défenseur central ne fait pas du tout l'unanimité au sein du club phocéen. « Il est fort avec les faibles et faible avec les forts… Il a réussi à instaurer une atmosphère dictatoriale », raconte même une source au quotidien régional, avant qu'une autre n'en remette une couche : « Il humilie fréquemment ses collaborateurs et se victimise sans arrêt ».