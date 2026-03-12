Mercato - OM : «Je n'enverrai plus un joueur à Marseille», Benatia à l'origine d'une catastrophe...

Ces derniers jours, l'OM a connu de nombreux changements au sein de son organigramme avec la prise de pouvoir de Medhi Benatia. Mais cela ne fait pas du tout l'unanimité, à tel point qu'un agent refuse désormais d'envoyer ses joueurs à Marseille.
Comme souvent, l'OM se retrouve dans une crise dans laquelle il s'est lui-même plongé. En effet, avec des résultats très décevants durant le mois de janvier et notamment l'élimination en Ligue des champions après la déroute à Bruges (0-3), plusieurs changements majeurs ont eu lieu en interne. Le principale concerne Medhi Benatia qui a largement tiré profit de la situation pour étendre son influence en interne, aux dépens de Pablo Longoria. Comme révélé par le10sport.com, Benatia a notamment obtenu gain de cause pour le choix de l'entraîneur face à Longoria qui réclamait le retour d'Igor Tudor.
Les méthodes Benatia font parler...
Et ce changement de gouvernance est d'ailleurs loin de faire l'unanimité du côté de l'OM où les méthodes Benatia sont pointées du doigt. La Provence consacre d'ailleurs un large dossier à cette situation dans lequel on comprend que l'ancien défenseur central ne fait pas du tout l'unanimité au sein du club phocéen. « Il est fort avec les faibles et faible avec les forts… Il a réussi à instaurer une atmosphère dictatoriale », raconte même une source au quotidien régional, avant qu'une autre n'en remette une couche : « Il humilie fréquemment ses collaborateurs et se victimise sans arrêt ».
La décision radicale d'un agent !
La gestion humaine de Medhi Benatia est donc particulièrement critiquée, et cela concerne également les joueurs. Sa première interview en tant que dirigeant de l'OM, dans laquelle il s'en prend ouvertement à Jonathan Clauss a marqué les esprits. Mais ce n'est pas tout. En interne aussi, cela se passerait mal. Au point que l'agent d'un ancien joueur de l'OM ait pris une décision radicale : « Les dernières années ont tellement été scandaleuses dans la gestion humaine que je n’enverrai plus un seul joueur à l’OM. » Cela pourrait donc encore bouger dans les prochaines semaines au sein de l'organigramme marseillais.